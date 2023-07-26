Зарплата канадского форварда Космачака в «Ладе» – 35 млн рублей (Metaratings)

Зарплата канадского форварда Скотта Космачака в «Ладе» – 35 млн рублей.

29-летний нападающий на днях подписал контракт с клубом из Тольятти на один сезон.

С 2014 по 2019 год играл в АХЛ, проведя в общей сложности 319 матчей в регулярках и набрав 157 (71+86) очков.

В сезоне-2015/16 он провел 8 игр в НХЛ за «Виннипег» и сделал 3 передачи.

В прошлом сезоне нападающий играл за ТПС в чемпионате Финляндии. Нападающий провел 29 игр и набрал 17 (9+8) баллов.