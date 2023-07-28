Владислав Каменев: «Читаю книгу про блокаду Ленинграда. Истории, как люди выживали – дух захватывает. Это тяжелые моменты»

Теги ЦСКА КХЛ Владислав Каменев книги кино Хоккей

Владислав Каменев рассказал, что читает книгу про блокаду Ленинграда.

– Последний просмотренный фильм или прочитанная книга?

– Последнее – это вселенная Marvel. Смотрел все фильмы в правильной хронологии. «Капитан Америка», «Железный человек» и так далее. Вчера, кстати, посмотрел «Вечные». Из сериалов сейчас смотрим с женой «Захваченный рейс», очень крутой, держит в напряжении. 

Книги не читаю (смеется). Сейчас читаю книгу про блокаду Ленинграда – «Блокадная книга», авторы Алесь Адамович и Даниил Гранин. Рассказываются истории, как люди выживали – дух захватывает. Это тяжелые моменты, тяжелые годы. По-другому смотришь на вещи, когда приезжаешь в тот же Питер.

В прошлом году брали экскурсию именно про блокаду Ленинграда. Ходили с экскурсоводом, он показывал фотографии, где-то тот же самый дом стоит, сравниваешь. Очень понравилась экскурсия, люблю тематику по Великой Отечественной войне.  

– Любимая музыка или группа?

– В целом слушаю все, люблю русскую музыку послушать. В Америке жил, скачал Love Radio, слушал нашу музыку. Нравится Eminem, MACAN – он сейчас везде, послушал много песен, – сказал форвард ЦСКА.

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1 комментарий

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Футболшоу
Я вот про МАСАN, только что услышал первый раз. Это где он везде?🤣
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