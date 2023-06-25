Владислав Каменев: «Федоров всегда спокоен – это правильно. Всего пару раз в сезоне повысил голос»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев заявил, что тренер ЦСКА Сергей Федоров всегда спокоен.

– Немного поговорим о финале Кубка Гагарина. Насколько тяжело было взламывать оборону команды из Татарстана?

– Много было моментов, но в первой игре не получалось забить. Проиграли, но тут же забыли и стали готовиться к следующей игре. Нельзя зацикливаться в плей-офф. Это помогло нам переломить ситуацию в свою пользу. 

– Что говорил в раздевалке Сергей Федоров?

– Ничего особенного, Сергей Викторович всегда спокоен. Мне кажется, это правильно. Он всего пару раз в сезоне повысил голос, когда это было действительно нужно.

У нас все в команде знают свою роль, что нужно делать. Мы столько седьмых игр выиграли, это уверенность, которая добывается со временем, – сказал форвард ЦСКА.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Федоров будет первым нашим главным тренером в НХЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий