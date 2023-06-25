Владислав Каменев: «Федоров всегда спокоен – это правильно. Всего пару раз в сезоне повысил голос»

Владислав Каменев заявил, что тренер ЦСКА Сергей Федоров всегда спокоен.

– Немного поговорим о финале Кубка Гагарина. Насколько тяжело было взламывать оборону команды из Татарстана?

– Много было моментов, но в первой игре не получалось забить. Проиграли, но тут же забыли и стали готовиться к следующей игре. Нельзя зацикливаться в плей-офф. Это помогло нам переломить ситуацию в свою пользу.

– Что говорил в раздевалке ?

– Ничего особенного, Сергей Викторович всегда спокоен. Мне кажется, это правильно. Он всего пару раз в сезоне повысил голос, когда это было действительно нужно.

У нас все в команде знают свою роль, что нужно делать. Мы столько седьмых игр выиграли, это уверенность, которая добывается со временем, – сказал форвард .