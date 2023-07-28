Колби Уильямс про подарки от болельщиков «Адмирала»: «Чтобы отвезти их в Канаду, нужен был дополнительный чемодан. Было несколько довольно крутых»

Колби Уильямс высказался о подарках от болельщиков «Адмирала».

28-летний канадец сегодня прибыл в расположение дальневосточников из Канады.

– В прошлом году болельщики тебе вручили немало подарков, какие-нибудь забрал домой?

– Чтобы отвезти их, мне нужен был дополнительный чемодан. Но моя мама не позволила их оставить.

Я привез все подарки, им нашли хорошее место. Моя семья долго смеялась, разглядывая их. Было несколько довольно крутых, которые произвели особое впечатление.

– Расскажи про свою предсезонную подготовку.



– Когда я приехал домой, я взял небольшой перерыв, а затем пару недель тренировался в Канаде. Потом снова небольшая пауза и снова тренировки.

У меня дома есть хоккейная компания, мы проводим тренировочный лагерь, в котором в том числе можно отточить свое катание. Я этим и занимался. Так что я начал кататься довольно рано, и я был на льду довольно много. Это держало меня в тонусе, я всегда был при деле, – сказал защитник « » Уильямс.