Колби Уильямс про подарки от болельщиков «Адмирала»: «Чтобы отвезти их в Канаду, нужен был дополнительный чемодан. Было несколько довольно крутых»
Колби Уильямс высказался о подарках от болельщиков «Адмирала».
28-летний канадец сегодня прибыл в расположение дальневосточников из Канады.
– В прошлом году болельщики тебе вручили немало подарков, какие-нибудь забрал домой?
– Чтобы отвезти их, мне нужен был дополнительный чемодан. Но моя мама не позволила их оставить.
Я привез все подарки, им нашли хорошее место. Моя семья долго смеялась, разглядывая их. Было несколько довольно крутых, которые произвели особое впечатление.
– Расскажи про свою предсезонную подготовку.
– Когда я приехал домой, я взял небольшой перерыв, а затем пару недель тренировался в Канаде. Потом снова небольшая пауза и снова тренировки.
У меня дома есть хоккейная компания, мы проводим тренировочный лагерь, в котором в том числе можно отточить свое катание. Я этим и занимался. Так что я начал кататься довольно рано, и я был на льду довольно много. Это держало меня в тонусе, я всегда был при деле, – сказал защитник «Адмирала» Уильямс.
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