Колби Уильямс про подарки от болельщиков «Адмирала»: «Чтобы отвезти их в Канаду, нужен был дополнительный чемодан. Было несколько довольно крутых»

Теги болельщики КХЛ Адмирал Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс высказался о подарках от болельщиков «Адмирала».

28-летний канадец сегодня прибыл в расположение дальневосточников из Канады. 

– В прошлом году болельщики тебе вручили немало подарков, какие-нибудь забрал домой? 

– Чтобы отвезти их, мне нужен был дополнительный чемодан. Но моя мама не позволила их оставить.

Я привез все подарки, им нашли хорошее место. Моя семья долго смеялась, разглядывая их. Было несколько довольно крутых, которые произвели особое впечатление.

– Расскажи про свою предсезонную подготовку.
 
– Когда я приехал домой, я взял небольшой перерыв, а затем пару недель тренировался в Канаде. Потом снова небольшая пауза и снова тренировки.

У меня дома есть хоккейная компания, мы проводим тренировочный лагерь, в котором в том числе можно отточить свое катание. Я этим и занимался. Так что я начал кататься довольно рано, и я был на льду довольно много. Это держало меня в тонусе, я всегда был при деле, – сказал защитник «Адмирала» Уильямс.

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