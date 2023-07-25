Экс-форвард СКА, «Адмирала» и «Сибири» Сигарев перешел в словацкий «Прешов». Клуб вылетел во 2-й дивизион
Экс-форвард СКА, «Адмирала» и «Сибири» Андрей Сигарев перешел в словацкий «Прешов».
По итогам прошлого сезона клуб вылетел во 2-й дивизион из экстралиги.
30-летний Сигарев в прошлом сезоне выступал за 3 клуба ВХЛ – «Тамбов», «Южный Урал» и «Динамо» Санкт-Петербург. В 29 играх регулярного чемпионата набрал 16 (6+10) очков.
У игрока есть опыт выступлений в КХЛ – за СКА, «Адмирал», «Локомотив» и «Сибирь». Всего он провел 203 матча в регулярках и набрал 62 (30+32) очка. В 17 играх плей-офф забросил 1 шайбу.
В составе молодежной сборной России Сигарев стал бронзовым призером МЧМ-2013 в Уфе.
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