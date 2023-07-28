Защитник «Адмирала» Уильямс: «Во Владивостоке великолепная еда. Всегда приятно возвращаться – там морепродукты, суши и все такое»

Защитник «Адмирала» Колби Уильямс рассказал о том, что ему нравится во Владивостоке.

28-летний канадец сегодня прибыл в расположение дальневосточников.

– Пока был дома скучал по Владивостоку?



– Думаю, да. Во Владивостоке великолепная еда. Я много гулял по городу. Мне нравилось во Владивостоке. Летом я бываю в Ванкувере, там тоже рядом океан. Мне там нравится. Но я родом из Саскачевана, где нет океана, поэтому всегда приятно возвращаться к морю, во Владивосток. Там морепродукты, суши и все такое.



– Где лучшие суши во Владивостоке или Ванкувере?



– Они разные. Здесь они, могу сказать, традиционные, а рестораны, в которых я был, в японском стиле. В Северной Америке они более современные, на новый лад, – сказал Уильямс.