Антон Курьянов: «Проскуряков отличается правильным отношением к делу. Илья может помочь «Омским Крыльям» и обеспечить надежность «Авангарду»
Антон Курьянов прокомментировал переход Ильи Проскурякова в «Авангард».
36-летний голкипер подписал двустороннее соглашение с клубом.
«Проскуряков – опытный и надежный вратарь, сыгравший более 400 матчей в КХЛ.
Отличается правильным отношением к делу, за счет чего и выступает так долго на высшем уровне.
Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником.
Кроме того, Илья может помочь «Омским Крыльям», а также в любой момент обеспечит надежность в первой команде по ходу длинного марафона нового сезона», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
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