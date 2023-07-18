Антон Курьянов: «Проскуряков отличается правильным отношением к делу. Илья может помочь «Омским Крыльям» и обеспечить надежность «Авангарду»

Теги Авангард Антон Курьянов Илья Проскуряков КХЛ ВХЛ Омские Крылья Хоккей

Антон Курьянов прокомментировал переход Ильи Проскурякова в «Авангард».

36-летний голкипер подписал двустороннее соглашение с клубом.

«Проскуряков – опытный и надежный вратарь, сыгравший более 400 матчей в КХЛ.

Отличается правильным отношением к делу, за счет чего и выступает так долго на высшем уровне.

Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником.

Кроме того, Илья может помочь «Омским Крыльям», а также в любой момент обеспечит надежность в первой команде по ходу длинного марафона нового сезона», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Так же как Галимов, полечится за 10млн в год?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий