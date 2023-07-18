Антон Курьянов: «Проскуряков отличается правильным отношением к делу. Илья может помочь «Омским Крыльям» и обеспечить надежность «Авангарду»

Антон Курьянов прокомментировал переход Ильи Проскурякова в «Авангард».

36-летний голкипер подписал двустороннее соглашение с клубом.

«Проскуряков – опытный и надежный вратарь, сыгравший более 400 матчей в .

Отличается правильным отношением к делу, за счет чего и выступает так долго на высшем уровне.

Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником.

Кроме того, Илья может помочь «Омским Крыльям», а также в любой момент обеспечит надежность в первой команде по ходу длинного марафона нового сезона», – сказал генеральный менеджер « » .