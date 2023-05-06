«Авангард» выменял Гераськина у «Северстали» на 17-летнего Муханова и денежную компенсацию

Теги Авангард Северсталь переходы КХЛ ВХЛ Игорь Гераськин деньги Омские Крылья Тимур Муханов Хоккей

Игорь Гераськин перешел в «Авангард».

Омский клуб выменял нападающего у «Северстали». Взамен в систему череповецкого клуба отправляется 17-летний нападающий Тимур Муханов. «Северсталь» также получит денежную компенсацию.

В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами. 

Ранее сообщалось, что «Авангард» заплатит «Северстали» 80 млн рублей за Гераськина.

Муханов в минувшем сезоне провел 31 игру за «Омские Крылья», набрав 8 (4+4) очков. В его активе также 1 матч в КХЛ. 

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24 комментария

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GoodZilla
Статистика как у Грицюка, но, думаю, контракт при этом адекватный у него
Довольно интересный нап
Удачи в Авангарде!!!
+9
-2
+7
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Ыжык
Неплохо. Самое интересное как сам Гераськин к этому обмену относится. Он явно собирался к Разину.
+9
-3
+6
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Олег
Разин ушёл из Севы, начался трёп игроков.
У Разина в Магнитки, как по мне, он бы лучше смотрелся...
+8
-3
+5
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Фёдор Кузнецов
Муханов может и заиграть в Севе
+5
-2
+3
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Anton Woland
Ответ GoodZilla
Статистика как у Грицюка, но, думаю, контракт при этом адекватный у него Довольно интересный нап Удачи в Авангарде!!!
4 года по около 40млн
+3
0
+3
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Антон Фёдоров
Ответ bars1998
Голдобин 100 млн просит)
Жирновато конечно
+2
-1
+1
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Alexey Alexeev
Хорошие новости. Посмотрим,что будет дальше.
+1
-1
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Сергей Громенко
Ну вот. Это уже не плохо. Можем же, когда захотим. Продолжаем в том же духе. Надо искать достойную замену нашей топ троицы.
+2
-2
0
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Владимир Малышев
менеджмент севы и деректор-электрик,подходят слова,ты мне я тебе и купи продай,таких игроков разбазаривают,слов нет...идиоты
0
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GoodZilla
Кажется, под дальнейший обмен его взяли... До сих пор его нет в "команде" на оф. сайте Ястребов
0
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GoodZilla
Ответ Anton Woland
4 года по около 40млн
Откуда такая инфа?)))
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Anton Woland
Ответ GoodZilla
Откуда такая инфа?)))
В телеге были инсайды по оффершиту Магнитки
0
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bars1998
Ответ Ыжык
Обычно после таких новостей идут хвалебные комментарии генмена. Здесь тишина. Что то мне подсказывает что Гераськин у нас не задержится. Как бы на Голдобина не обменяли в ммг.
Голдобин 100 млн просит)
+1
-1
0
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Дядя Дима
Ответ Ыжык
Обычно после таких новостей идут хвалебные комментарии генмена. Здесь тишина. Что то мне подсказывает что Гераськин у нас не задержится. Как бы на Голдобина не обменяли в ммг.
Объявили
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Ыжык
Ответ Дядя Дима
Объявили
Отлично.
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