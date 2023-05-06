«Авангард» выменял Гераськина у «Северстали» на 17-летнего Муханова и денежную компенсацию

Игорь Гераськин перешел в «Авангард».

Омский клуб выменял нападающего у «Северстали». Взамен в систему череповецкого клуба отправляется 17-летний нападающий Тимур Муханов. «Северсталь» также получит денежную компенсацию.

В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.

Ранее сообщалось, что «Авангард» заплатит «Северстали» 80 млн рублей за Гераськина.

Муханов в минувшем сезоне провел 31 игру за «Омские Крылья», набрав 8 (4+4) очков. В его активе также 1 матч в КХЛ.