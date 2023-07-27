Алексей Василевский: «У «Салавата» высокие цели. Моя задача – всеми силами помочь их реализовать»

Алексей Василевский высказался о переходе в «Салават Юлаев».

– Не могу не спросить о вашем возвращении в «Салават Юлаев» в текущем межсезонье. Почему решили вернуться?

– В последние годы в «Автомобилисте» в моей игре не совсем все получалось, как бы мне хотелось, нужно было что-то изменить, нужны новые эмоции, новый вызов. Поэтому я сейчас дома, здесь у меня родители, родственники, родной клуб, который меня воспитал. Буду биться, стараться изо всех сил, чтобы оправдать доверие тренерского штаба, руководства и болельщиков «Салавата Юлаева».

– Как проходили переговоры с Уфой, насколько долгими они получились, и насколько важным для вас было заключение долгосрочного контракта на три сезона?

– Как мне показалось, переговоры были недолгими. Долгосрочный контракт добавляет уверенности. Я знаю, что проведу в Уфе этот, следующий и последующий сезоны. Хотелось определенности.

– Перед переходом в «Салават Юлаев» вы обсуждали вашу роль и задачи в новой команде, которые предстоит решать?

– У команды высокие цели, и моя задача – всеми силами помочь их реализовать, – сказал защитник.