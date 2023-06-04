Зарплата Алексея Василевского в «Салавате» – около 40 млн рублей в год (Metaratings)

Зарплата Алексея Василевского в «Салавате» составит около 40 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает Metaratings.

3 мая 30-летний защитник вернулся в «Салават Юлаев», подписав контракт на 3 года.

В сезоне-2022/23 Василевский провел 60 матчей в регулярном чемпионате за «Автомобилист» и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-8». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету один гол в 7 играх.

Ранее он уже играл за «Салават» с 2013 по 2015 год.