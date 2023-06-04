Зарплата Алексея Василевского в «Салавате» – около 40 млн рублей в год (Metaratings)

Теги Салават Юлаев КХЛ Алексей Василевский деньги Хоккей

Зарплата Алексея Василевского в «Салавате» составит около 40 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает Metaratings.

3 мая 30-летний защитник вернулся в «Салават Юлаев», подписав контракт на 3 года.

В сезоне-2022/23 Василевский провел 60 матчей в регулярном чемпионате за «Автомобилист» и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-8». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету один гол в 7 играх.

Ранее он уже играл за «Салават» с 2013 по 2015 год.

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4 комментария

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СоЮз
Ответ artist777
В долг играть будет ?
Нет!
На борьбу отдадут
+1
0
+1
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artist777
В долг играть будет ?
0
0
0
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Rudenzik
У СЮ и так денег нет, а они ещё посредственному защитнику 40 млн дают, лучше бы на нормального нападающего скинулись
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Хэнк
И не дорого... В месяц 3,3 млн. У футболеров не каждый "Васин" ща такие деньги играть будет....
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