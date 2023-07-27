Кожевников согласен с Ротенбергом: «В Африке же научились в футбол играть, а почему хоккея нет? Я хотел в Буркина-Фасо поехать в свое время, но не сложилось. У них была коробка»
Александр Кожевников прокомментировал слова Романа Ротенберга про хоккей в Африке.
– Роман Ротенберг предложил России развивать хоккей в Африке.
– Нормально! А почему нет? Сначала говорили про Китай. Правильно, надо развивать в Африке, Монголии и во всех странах.
– Китай, Индия, сейчас Африка – это по какой-то нисходящей?
– Почему, это нормальное движение.
– Ротенберг упомянул инвентарь и тренеров.
– Конечно, предоставить тренеров – это самое главное. Надо своих игроков и тренеров предоставлять. Страны же надо развивать. В Африке же научились здорово в футбол играть, а почему хоккея нет?
– Согласились бы вы поехать в Африку передавать опыт?
– В свое время я хотел поехать в Буркина-Фасо, но что-то не сложилось. Интерес был, у них была хоккейная коробка, я разговаривал с послом. Это было лет 25 назад.
Сейчас я нахожусь не в том возрасте. Откровенно говоря, я побаиваюсь летать. Но, может быть, и поехал бы. Почему нет? Интересно же. В Африке еще не были. Интересно поработать. Кому-то повезет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
Фетисов о российских тренерах в африканских сборных: «Идея хорошая. На развитие нашего спорта это никак не повлияет»
Ротенберг о развитии хоккея в Африке: «В России есть тренеры, инвентарь, мы готовы делиться. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы»
И Губера прихвати
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Уже в Африке научились, а в России до сих пор нет.
— Шайба ото льда плохо отскакивает.