Фетисов о российских тренерах в африканских сборных: «Идея хорошая. На развитие нашего спорта это никак не повлияет»

Вячеслав Фетисов высказался о привлечении российских тренеров в африканские сборные.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» заявил, что Минспорт готов рассматривать заявки от африканских коллег на привлечение российских специалистов для работы тренерами сборных.

«Наши специалисты в свое время во многих странах работали, в России тоже ощущается их нехватка. Это нормально, есть виды спорта, где достаточно специалистов, которыми не воспользовались.

У нас ощущается недостаток тренеров по многим видам спорта. Идея хорошая, коль она озвучена, ее надо выполнять. На развитие нашего спорта это никак не повлияет», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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