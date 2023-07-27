Фетисов о российских тренерах в африканских сборных: «Идея хорошая. На развитие нашего спорта это никак не повлияет»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов КХЛ Министерство спорта России ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о привлечении российских тренеров в африканские сборные.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» заявил, что Минспорт готов рассматривать заявки от африканских коллег на привлечение российских специалистов для работы тренерами сборных.

«Наши специалисты в свое время во многих странах работали, в России тоже ощущается их нехватка. Это нормально, есть виды спорта, где достаточно специалистов, которыми не воспользовались.

У нас ощущается недостаток тренеров по многим видам спорта. Идея хорошая, коль она озвучена, ее надо выполнять. На развитие нашего спорта это никак не повлияет», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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9 комментариев

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s_h_a_m_a_n
Среди самых востребованных:
Хоккей, бобслей, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание
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Ебздрогыч
Пранк, который выходит из-под контроля
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Назар Игорь
Поскольку глава государства озвучил что любая помощь для Африки будет бесплатной (зерно, медицина, учëба в российских ВУЗах и т. д.) то и российские тренеры в Африке обязаны работать за кокосоаые орехи, плоды баобаба и набедренные повязки.
+2
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Cst Cap
Хотел написать, что можно пару пятёрок оттуда Ротенбергу привезти в ответ, так сказать на опыты. Но, боюсь, такого даже он не вывезет
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about nothing
Если российские специалисты уезжают в другие страны это разве не снижает уровень российского спорта?
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Melnikov1968
Так у нас хватает специалистов или нет? Если не хватает, зачем тогда их в Африку командировать? А если хватает, давайте своих спортсменов поднимать. По-моему Матыцин и Фетисов друг друга не понимают.
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vdksjs
Будет забавно, если у них и в клубном хоккее будет приток российских тренеров. Я бы посмотрел, как условные Назаров и Воробьев схлестываются в первом раунде плей-офф чемпионата Сомали
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OldRedWhite
Ответ s_h_a_m_a_n
Среди самых востребованных: Хоккей, бобслей, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание
Вы точно не патриот !
Главное развивать Русский Хоккей, он же хоккей с мячом!
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OldRedWhite
Ответ Cst Cap
Хотел написать, что можно пару пятёрок оттуда Ротенбергу привезти в ответ, так сказать на опыты. Но, боюсь, такого даже он не вывезет
Тут ещё вопрос :
Кто кого съест !
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