«Салават» осторожно относится к возможному подписанию Гальченюка

Теги Салават Юлаев возможные переходы НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Стала известна позиция «Салавата Юлаева» о возможном переходе Алекса Гальченюка.

Генеральный директор команды из Башкортостана Ринат Баширов заявил, что клуб сообщил о заинтересованности в хоккеисте, который рассматривает варианты в КХЛ.

По данным «Бизнес Online», на данный момент к подписанию нападающего в «Салават» относятся куда осторожнее.

Ранее хоккеиста задержали в США по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

После этого «Аризона» расторгла контракт с игроком.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.

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4 комментария

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Дриблинг Магуайра
Конечно осторожно. Сильных хоккеистов подпишешь - ещё за результат спрашивать начнут, не дай Бог
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Андрей Ионов
Поинтересовался, считай поработал. Расходимся...
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SALAVAT BROTHER
Вот это новости у нашего Салаватушки, Си-эн-эн отдыхает
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Александр Матийцев
себя отпишите от руководства Салаватом. все вздохнут, может и в пляс пустятся, а может выходной сделают, республиканский.
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