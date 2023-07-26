«Салават» осторожно относится к возможному подписанию Гальченюка

Стала известна позиция «Салавата Юлаева» о возможном переходе Алекса Гальченюка.

Генеральный директор команды из Башкортостана Ринат Баширов заявил, что клуб сообщил о заинтересованности в хоккеисте, который рассматривает варианты в КХЛ.

По данным «Бизнес Online», на данный момент к подписанию нападающего в «Салават» относятся куда осторожнее.

Ранее хоккеиста задержали в США по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

После этого «Аризона» расторгла контракт с игроком.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.