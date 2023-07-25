Долженков об играх за ЦСКА: «Нереальный опыт. Мне еще нужно немного привыкнуть к скорости принятия решений в КХЛ»

Теги ЦСКА КХЛ ВХЛ Звезда Москва Кирилл Долженков Хоккей

Кирилл Долженков считает, что опыт игр за ЦСКА поможет ему в «Звезде».

В прошлом сезоне 19-летний форвард провел 5 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ при среднем игровом времени 04:30. 

– Для тебя сборы – это тяжелая работа? Или наоборот, больше положительных эмоций от возобновления тренировок? 

– Сборы – это всегда тяжело, но очень полезно и необходимо. А от хорошо проделанной работы всегда получаешь положительные эмоции.

 – Твой отпуск начался немного позже из-за вызова в сборную России на Кубок будущего в конце мая. Это не помешало тебе как следует отдохнуть? 

– Мой отпуск разделился на две части. Сначала чуть-чуть отдохнул после клубного сезона и готовился к сборной. А после турнира в Минске провел неделю на даче, затем начал подготовку к новому сезону. Матчи за сборную всегда особенно важны, потому что ты защищаешь честь своей страны. 

– В прошлом сезоне ты дебютировал в КХЛ, рассчитываешь в этом году сыграть больше? Над чем в первую очередь надо тебе поработать, по опыту этих нескольких матчей?  

– Благодарен системе за доверие сыграть в КХЛ в том сезоне, это нереальный опыт для меня. Конечно, в новом сезоне хочется больше проводить матчей за основную команду.

Мне еще нужно немного привыкнуть к скорости принятия решений в главной лиге страны. Я думаю, что опыт тех матчей должен помочь мне и при игре в ВХЛ за «Звезду», – сказал Долженков

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