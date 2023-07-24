Щитов о Ротенберге: «СКА – его клуб, поэтому 5-летний контракт не удивляет. Это показывает, что тренерство для него – не короткое увлечение»
Никита Щитов высказался о длительном контракте Романа Ротенберга и СКА.
Новое соглашение между клубом и главным тренером рассчитан на пять лет.
«Я всегда считал, что тренеру надо давать карт-бланш в три-четыре года. Чтобы он работал в долгосрочной перспективе и на него ничего не давило.
У нас, к сожалению, такой практики не было, но вот Ротенбергу дали пятилетний контракт. Хорошо бы, если бы это применилось и к другим тренерам.
Им дают соглашения один плюс один или два года, и поэтому они постоянно висят на волоске. Благодаря продолжительному контракту можно спокойно построить систему развития и понимать, к чему надо поступательно двигаться.
А то, что Ротенбергу дали такое соглашение, никого совершенно не удивляет. Он давно работает в СКА на разных должностях. По сути, это его клуб.
Этим контрактом Ротенберг показывает, что собирается работать долго и что тренерство для него – это не короткое увлечение», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость
По сути описание всего происходящего в стране.
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?…На заводе хорошо,
а в трамвае —лучше,
я б кондуктором пошел,
пусть меня научат…»
Люди говорят - в моей стране.
А кому пофиг его страна, говорят - в этой стране.
Вот ты как говоришь?
Не сходится твоя теория с фактами.