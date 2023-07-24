Щитов о Ротенберге: «СКА – его клуб, поэтому 5-летний контракт не удивляет. Это показывает, что тренерство для него – не короткое увлечение»

Никита Щитов высказался о длительном контракте Романа Ротенберга и СКА.

Новое соглашение между клубом и главным тренером рассчитан на пять лет.

«Я всегда считал, что тренеру надо давать карт-бланш в три-четыре года. Чтобы он работал в долгосрочной перспективе и на него ничего не давило.

У нас, к сожалению, такой практики не было, но вот Ротенбергу дали пятилетний контракт. Хорошо бы, если бы это применилось и к другим тренерам.

Им дают соглашения один плюс один или два года, и поэтому они постоянно висят на волоске. Благодаря продолжительному контракту можно спокойно построить систему развития и понимать, к чему надо поступательно двигаться.

А то, что Ротенбергу дали такое соглашение, никого совершенно не удивляет. Он давно работает в СКА на разных должностях. По сути, это его клуб.

Этим контрактом Ротенберг показывает, что собирается работать долго и что тренерство для него – это не короткое увлечение», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость