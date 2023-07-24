Щитов о Ротенберге: «СКА – его клуб, поэтому 5-летний контракт не удивляет. Это показывает, что тренерство для него – не короткое увлечение»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Никита Щитов высказался о длительном контракте Романа Ротенберга и СКА.

Новое соглашение между клубом и главным тренером рассчитан на пять лет.

«Я всегда считал, что тренеру надо давать карт-бланш в три-четыре года. Чтобы он работал в долгосрочной перспективе и на него ничего не давило.

У нас, к сожалению, такой практики не было, но вот Ротенбергу дали пятилетний контракт. Хорошо бы, если бы это применилось и к другим тренерам.

Им дают соглашения один плюс один или два года, и поэтому они постоянно висят на волоске. Благодаря продолжительному контракту можно спокойно построить систему развития и понимать, к чему надо поступательно двигаться.

А то, что Ротенбергу дали такое соглашение, никого совершенно не удивляет. Он давно работает в СКА на разных должностях. По сути, это его клуб.

Этим контрактом Ротенберг показывает, что собирается работать долго и что тренерство для него – это не короткое увлечение», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость

9 комментариев

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rrvin
"По сути, это его клуб."
По сути описание всего происходящего в стране.
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Кеша
Вспомнилось стихотворение Маяковского «Кем быть?» -«У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?…На заводе хорошо,
а в трамвае —лучше,
я б кондуктором пошел,
пусть меня научат…»
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Александр Рыбаков
Ответ ivan555navi
К прошедшему сезону в СКА собрали команду, что-бы сразу выиграть КГ. Это не получилось и РР поменял стратегию - строит команду на перспективу, потому пришли молодые игроки, а возрастные ушли. Эту стратегию одобрил Совет директоров и потому выдал контракт на 5 лет. За этот срок РР должен выиграть КГ. Если не выиграет, то уйдёт с поста гл.тренера. Потому и с должности ген.директора он ушёл, что-бы полностью сосредоточится на этой цели и не отвлекаться на другие дела.
кг чего должен выиграть рр? килограмм понятно, а рр? чувак не всем понятна твоя аналитика
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Melnikov1968
Если дают контракты 1+1 или 2+1,значит владелец рассчитывает выиграть КГ на шару или решить какие-то финансовые вопросы клуба. Контракт на 5 лет, также ничего не гарантирует, два пролёта в ПО и на выход. А здесь уже вопрос в неустойке. Никакой спортивной стратегии ни в одном, ни в другом случае не существует.
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андрэ
Удивило бы если Ротенберг не дал Ротенбергу 5 летний контракт, а так странно, что не назначили навсегда
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ivan555navi
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Ответ rrvin
"По сути, это его клуб." По сути описание всего происходящего в стране.
Имеется ввиду, что РР всегда только в СКА работал.
Люди говорят - в моей стране.
А кому пофиг его страна, говорят - в этой стране.
Вот ты как говоришь?
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ivan555navi
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Ответ андрэ
Удивило бы если Ротенберг не дал Ротенбергу 5 летний контракт, а так странно, что не назначили навсегда
В Совете директоров СКА шесть человек и председатель там А.Медведев.
Не сходится твоя теория с фактами.
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