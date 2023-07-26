Плющев о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Это говорит о том, что программу развития, которую он предложил, приняли»

Владимир Плющев высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

«Мне сложно комментировать, почему с Романом Ротенбергом продлили контракт на пять лет. Есть совет директоров, который предложил такой контракт. Наверное, они обсуждали какие-то условия.

Это говорит о том, что программу развития, которую предложил Роман Ротенберг, приняли. Наверное, это говорит о доверии к нему.

Удивлюсь ли, если мы когда-нибудь увидим на льду в составе ? Я не собираюсь это комментировать. Меня спросили о контракте – я ответил. А все остальное... Обсуждать чьи-то домыслы я не собираюсь, – сказал заслуженный тренер России.