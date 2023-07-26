«Дурацкое нововведение. Команда сама не в состоянии войти в зону атаки?» Экс-арбитр Зайцев про новое правило КХЛ о стартовом вбрасывании при большинстве

Бывший арбитр Александр Зайцев раскритиковал новое правило КХЛ.

В межсезонье ввела новое правило в отношении стартового вбрасывания каждого из периодов при игре в большинстве.

«Если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды, а не в центральном круге», – сказано в сообщении лиги.

«Очень непонятное, и я бы даже сказал, дурацкое нововведение. Есть же правила игры в хоккей, где сказано, что период начинается с центра площадки. Мне кажется, начинать период в зоне атаки нельзя, это неправильно! А почему не за воротами это делать? Или там, в какой точке была шайба во время сирены, по аналогии с регби?

Ну, неужели команда, которая находится в большинстве сама не в состоянии войти в зону атаки? Что ж ей жизнь-то так облегчать? При этом во втором периоде и овертайме команда, находящаяся в меньшинстве, вообще получает дополнительную сложность, потому что у нее дальняя скамейка запасных, а ведь перед овертаймом еще и перерыва нет.

Было бы замечательно, если бы нам объяснили, для чего это делается. Хотя, скорее всего, ответ будет, что для увеличения результативности. Получается, что уровень мастерства в лиге неуклонно падает, и приходится искусственно помогать игрокам забивать как можно больше голов. Ну, не до такой же степени!.

После того, как у судей закончатся сборы, это правило, вместе с другими, начнут тестировать в предсезонных турнирах. Вот и посмотрим, к чему это приведет. Думаю, тренеры будут как минимум ворчать», – сказал .