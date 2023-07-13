Главный арбитр КХЛ о защите звезд судьями: «Частично это нужно, на них ходят. Но слишком много им позволять нельзя»

Главный арбитр КХЛ рассказал об отношении судей к звездным игрокам.

– Звезд нужно охранять?

– Частично – да. Но нельзя давать повода… Для чего нужен судья? Он должен помочь классным хоккеистам раскрыть свой потенциал. Если против них совершаются грязные фолы, то их нужно охранять, чтобы они показывали мастерство.

Другой вопрос, что им тоже нельзя переходить определенную грань и выходить из правил. Слишком много звездам тоже позволять нельзя.

Понятно, что на них ходят. Поэтому и пишутся новые правила. В том числе и драки переписывались, чтобы после больших потасовок драчунов не удаляли до конца. Приходит ребенок с папой посмотреть хоккей, а там они подрались, их выгоняют до конца матча. Сейчас подрались, получили по пять минут, вышли снова. Они уже остыли и вновь радуют свой игрой, – сказал .