Судья Иванюк: «Правило о 3 секундах ввели верно. Болельщики пришли хоккей смотреть, а не то, как хоккеисты за воротами стоят»

Теги болельщики судьи КХЛ правила Хоккей

Судья Александр Иванюк высказался насчет изменений в правилах со следующего сезона КХЛ.

В частности, лигой вводится запрет держать шайбу больше 3 секунд в трапеции за своими воротами. При первом нарушении последует устное предупреждение, при втором – малый штраф.

– Правило о трех секундах ввели верно, благодаря этому будет сохраняться динамика игры. А то в последнее время игроки закатываются за ворота и ждут, когда произойдет смена пятерки. Время уходит, болельщики пришли хоккей смотреть, а не то, как хоккеисты за воротами стоят.

– Также арбитры будут накладывать двухминутный штраф за открытую калитку в случае, если игрок противника получает травму в данном эпизоде.

– Это тоже нормальное явление. Часто бывает так, что смена закончилась, а калитку не закрывают. А в это время игрок прокатывается, против него применяют силовой прием и он получает тяжелейшую травму. Поэтому помощники тренера, которые стоят у калитки, должны быть внимательными. Если игра где-то рядом, то калитку открывать не стоит.

– Кроме того, будет убран пункт о наложении 10‑минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

– Один игрок начинает сбрасывать перчатки, мол, давай подеремся, а другой отказывается. Раньше, когда сбросил перчатки, давали автоматически «десятку». Теперь смогу дать 2 минуты, 5 или «5+20», то есть у судей будет выбор в зависимости от того, была драка или нет и кто был агрессором, – сказал арбитр. 

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4 комментария

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Oleg Olegov
Лично я прихожу на хоккей побухать и поорать
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Андрей Лосев
Насчет трех секунд не уверен, что это прям так необходимо . Да и сколько мог стоять за воротами игрок , ну +-10 секунд, это принципиально?
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Сидни Кросби 2
Судьм выдали уже секундомеры,они вместо того что бы следить за игрой,будут секунды считать.
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Дамир Нигматуллин
Ответ Андрей Лосев
Насчет трех секунд не уверен, что это прям так необходимо . Да и сколько мог стоять за воротами игрок , ну +-10 секунд, это принципиально?
Салавату и трактору придется выход из зоны менять.
в некоторых матчах защитники Салавата до минуты могут стоять за воротами.
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