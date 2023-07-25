Патрис Бержерон: «Представлять Канаду на двух победных Олимпиадах – это моменты, которыми я очень горжусь»

Теги Бостон Патрис Бержерон Сборная Канады по хоккею НХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Патрис Бержерон заявил о гордости выступать за сборную Канады на Олимпиадах.

38-летний канадский нападающий объявил о завершении карьеры.

Бержерон является двукратным олимпийским чемпионом – он выиграл со сборной Канады золото на Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

«Есть только одна форма [кроме свитера «Бостона»], которую я хотел надевать, и это форма сборной Канады.

Представлять мою страну на самом высоком уровне, особенных на двух победных Олимпиадах в Ванкувере и Сочи – это моменты, которыми я очень горжусь. 

Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог сделать этот опыт возможным», – написал Патрис Бержерон.

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