Пашков о «Салавате»: «Надо сыграть в трезвый хоккей – строго, от опытной обороны и вратаря Самонова. Кружева необходимо забыть»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Александр Пашков Александр Самонов Хоккей

Александр Пашков считает, что «Салават» в новом сезоне должен играть от обороны.

– Ваша рекомендация «Салавату» на предстоящий сезон.

– Команда Виктора Козлова обязана сыграть в трезвый хоккей, четко понимая свои возможности и используя плюсы состава.

– О каком хоккее речь?

– На мой взгляд, надо сыграть строго, дисциплинированно, от опытной обороны и от вратаря Самонова, если он справится со своим психологическим состоянием. Кружева времен Умарка или Радулова Уфе необходимо забыть.

– Почему?

– Уфа в свое время слишком увлеклась финнами и потеряла темп своего развития. Именно тогда нужно было наигрывать свою молодежь, одну-две пятерки. А это произошло лишь в прошлом сезоне, во многом от безысходности.

– Ваш прогноз на выступление Уфы.

– Этим летом на Востоке подсела не только Уфа, подсели и Магнитогорск с Омском. Другое дело, что у «Магнитки» и «Авангарда» в отличие от «Салавата» есть еще свежие победные традиции, которые все равно влияют на результат.

Думаю, что Уфа за счет дисциплины и обороны пробьется в плей-офф. Остальное зависит от молодежи, которая в прошлом сезоне выстрелила, но может напороться на синдром второго сезона. Если судить по нынешней селекции, выше второго раунда «Салавату» не подняться, – считает олимпийский чемпион. 

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2 комментария

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Альберт Ишмухаметов
В полне реальная цель...
+1
0
+1
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Руслан Х
Балабол!🤬
0
0
0
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