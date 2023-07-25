Пашков о «Салавате»: «Надо сыграть в трезвый хоккей – строго, от опытной обороны и вратаря Самонова. Кружева необходимо забыть»

Александр Пашков считает, что «Салават» в новом сезоне должен играть от обороны.

– Ваша рекомендация «Салавату» на предстоящий сезон.

– Команда Виктора Козлова обязана сыграть в трезвый хоккей, четко понимая свои возможности и используя плюсы состава.

– О каком хоккее речь?

– На мой взгляд, надо сыграть строго, дисциплинированно, от опытной обороны и от вратаря , если он справится со своим психологическим состоянием. Кружева времен Умарка или Радулова Уфе необходимо забыть.

– Почему?

– Уфа в свое время слишком увлеклась финнами и потеряла темп своего развития. Именно тогда нужно было наигрывать свою молодежь, одну-две пятерки. А это произошло лишь в прошлом сезоне, во многом от безысходности.

– Ваш прогноз на выступление Уфы.

– Этим летом на Востоке подсела не только Уфа, подсели и Магнитогорск с Омском. Другое дело, что у «Магнитки» и «Авангарда» в отличие от « » есть еще свежие победные традиции, которые все равно влияют на результат.

Думаю, что Уфа за счет дисциплины и обороны пробьется в плей-офф. Остальное зависит от молодежи, которая в прошлом сезоне выстрелила, но может напороться на синдром второго сезона. Если судить по нынешней селекции, выше второго раунда «Салавату» не подняться, – считает олимпийский чемпион.