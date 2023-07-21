Никита Щитов: «Салават» входит в сезон с хорошим составом. Оборона возрастная, но это хорошо, а усиливаться просто некем»

Никита Щитов считает, что у «Салавата Юлаева» хороший состав.

– « » называют ветеранской команды. Вы согласны с этим или нет?

– Оборона у команды возрастная, но это даже хорошо.

Игроки будут лучше ориентироваться в отборе шайбы, больше помогать нападающим, меньше допускать ошибок. Как говорится, за одного битого двух небитых дают. Опытный защитник сейчас на вес золота. Поэтому, считаю, это правильный ход клуба.

Интересно как себя проявит и вратарь . Я считаю, что команда входит в сезон с хорошим составом.

– А как же распространенное мнение, что «Салавату» нужно усиление?

– В любой команде всегда можно усилить какие-то позиции. Но не нужно жить прошлым – мы сейчас не в тех условиях находимся.

Усиливаться просто некем. Мало кто из игроков приезжает из-за границы. Усилиться можно только за счет своей вертикали детская школа – МХЛ – ВХЛ.

Нужны скауты, которые будут мониторить игроков по всей стране. Надо открывать академии, создавать правильный тренировочный процесс.

Необходимо развивать тренерские кадры, чтобы были грамотные специалисты. Усилиться можно за счет новых игровых схем, творчества и боевого духа коллектива.

Некоторые клубы-олигархи могут позволить себе оформить гражданство иностранцам, но от этого надо уходить.

Зачем тогда в ФХР сокращали лимит на легионеров? Надо играть за счет своих кадров и развивать молодежь. Тогда лет через пять мы получим новые таланты, – сказал бывший защитник Салавата Юлаева Никита Щитов.