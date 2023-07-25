Разин о «Металлурге»: «В истории клуба перестройка уже была – в 2000 году. Никто не рассчитывал на победу, но мы выиграли чемпионат»

Андрей Разин призвал болельщиков «Металлурга» не беспокоиться из-за перестройки состава.

«Уважаемые болельщики! Не переживайте – в истории «Магнитки» уже была ситуация, когда была перестройка, и болельщики с опытом помнят, что в 2000 году много ушло лидеров, была смена поколений.

Никто не рассчитывал тогда на победу, но в конце концов мы выиграли чемпионат (в сезоне-2000/01, Разин стал лучшим бомбардиром и был признан самым ценным игроком – прим. Sports.ru).

Сейчас примерно такая же ситуация, мы постараемся вас радовать хорошей игрой и результатом. Приходите на хоккей, не переживайте!» – сказал главный тренер магнитогорцев.