Разин о «Металлурге»: «В истории клуба перестройка уже была – в 2000 году. Никто не рассчитывал на победу, но мы выиграли чемпионат»

Теги Металлург Мг суперлига России болельщики КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин призвал болельщиков «Металлурга» не беспокоиться из-за перестройки состава.

«Уважаемые болельщики! Не переживайте – в истории «Магнитки» уже была ситуация, когда была перестройка, и болельщики с опытом помнят, что в 2000 году много ушло лидеров, была смена поколений.

Никто не рассчитывал тогда на победу, но в конце концов мы выиграли чемпионат (в сезоне-2000/01, Разин стал лучшим бомбардиром и был признан самым ценным игроком – прим. Sports.ru).

Сейчас примерно такая же ситуация, мы постараемся вас радовать хорошей игрой и результатом. Приходите на хоккей, не переживайте!» – сказал главный тренер магнитогорцев. 

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4 комментария

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Judin
Разину бы во второй раунд выйти, а то кубок...
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Семен Бабцов
Будем болеть! Много новичков и молодежи. Побед любимому клубу!
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Болельщик МГ
Ответ Огюст
Андрей тогда в 2000 г и подбор игроков был гораздо сильнее - напы Братья Корешковы ,Кузнецов Юра , Гольц и сам нынешний тренер Разин и защита была защитой !
И защита была не Яковлев
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