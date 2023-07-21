Никита Щитов: «По составу «Металлург» средняя команда, звезд нет. Добротный коллектив, Разин должен справиться»

Теги Металлург Мг Никита Щитов КХЛ Андрей Разин Егор Яковлев Хоккей

Никита Щитов поделился ожиданиями от работы Андрея Разина на посту тренера «Металлурга».

– Почему вам будет интересно следить за магнитогорским «Металлургом»?

– Очень интересно будет посмотреть, что у Разина получится – как он построит коллектив, как проведет сборы, как игроки будут его воспринимать, какой хоккей будут показывать.

Перед «Металлургом» всегда стоят серьезные задачи. И после хорошей работы Разина в Череповце от него ждут уже другого – финала конференции. Думаю, он себя хорошо проявит.

– Считается, что Разин не умеет работать со звездами…

– А кто в Магнитогорске звезды? Только что Егор Яковлев. Не думаю, что у него возникнут проблемы с Разиным.

По составу «Металлург» абсолютно средняя команда, звезд нет. Хороший, добротный коллектив. А команду со звездами сейчас найти трудно.

Разин должен справиться с коллективом, найти общий язык, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.

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1 комментарий

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4k7shv9zrw
Кто это вообще такой щитов этот? Почему постоянно его мнение выкладывают?
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