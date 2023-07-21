Никита Щитов: «По составу «Металлург» средняя команда, звезд нет. Добротный коллектив, Разин должен справиться»
Никита Щитов поделился ожиданиями от работы Андрея Разина на посту тренера «Металлурга».
– Почему вам будет интересно следить за магнитогорским «Металлургом»?
– Очень интересно будет посмотреть, что у Разина получится – как он построит коллектив, как проведет сборы, как игроки будут его воспринимать, какой хоккей будут показывать.
Перед «Металлургом» всегда стоят серьезные задачи. И после хорошей работы Разина в Череповце от него ждут уже другого – финала конференции. Думаю, он себя хорошо проявит.
– Считается, что Разин не умеет работать со звездами…
– А кто в Магнитогорске звезды? Только что Егор Яковлев. Не думаю, что у него возникнут проблемы с Разиным.
По составу «Металлург» абсолютно средняя команда, звезд нет. Хороший, добротный коллектив. А команду со звездами сейчас найти трудно.
Разин должен справиться с коллективом, найти общий язык, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.
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