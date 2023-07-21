Никита Щитов: «По составу «Металлург» средняя команда, звезд нет. Добротный коллектив, Разин должен справиться»

Никита Щитов поделился ожиданиями от работы Андрея Разина на посту тренера «Металлурга».

– Почему вам будет интересно следить за магнитогорским « »?

– Очень интересно будет посмотреть, что у получится – как он построит коллектив, как проведет сборы, как игроки будут его воспринимать, какой хоккей будут показывать.

Перед «Металлургом» всегда стоят серьезные задачи. И после хорошей работы Разина в Череповце от него ждут уже другого – финала конференции. Думаю, он себя хорошо проявит.

– Считается, что Разин не умеет работать со звездами…

– А кто в Магнитогорске звезды? Только что . Не думаю, что у него возникнут проблемы с Разиным.

По составу «Металлург» абсолютно средняя команда, звезд нет. Хороший, добротный коллектив. А команду со звездами сейчас найти трудно.

Разин должен справиться с коллективом, найти общий язык, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.