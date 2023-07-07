Коробкин о «Металлурге» при Разине: «Точно уверен, что можем сыграть в финале. Хочу стать лидером»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Егор Коробкин Хоккей

Егор Коробкин оценил перспективы «Металлурга» под руководством Андрея Разина.

– «Металлург» вступает в новый чемпионат с новым главным тренером – Андреем Разиным. Какие ожидания от сезона, учитывая селекцию и смену вектора?

– Собирается хороший сплав опытных и молодых амбициозных талантов.

Одним словом: хороший коллектив. Мы можем хорошо взлететь в этом сезоне и точно уверен, что можем сыграть в финале. Надо серьезно готовиться к сезону.

Мы получили опыт в прошлой регулярке. Понимаем, что надо делать, а что – нет.

– С Андреем Разиным обсуждали вашу роль в команде?

– Да. Мы с Андреем Владимировичем работали в сборной. Тогда и познакомились, провели две недели в команде.

Он выпускал меня в большинстве. Сейчас увиделись, пообщались – все прошло хорошо. Предупредил, что на сборах будет тяжело. Рассказал, как видит мою роль.

– Понимаете, что с уходом некоторых лидеров прошлого сезона можете получить новую роль?

– Конечно. Я хочу вырасти, вижу эту возможность и хочу ей воспользоваться.

Хочу стать лидером и заменить игроков, которые покинули команду. Есть все для этого – остается работать и завоевывать это место, – сказал нападающий «Металлурга» Егор Коробкин.

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