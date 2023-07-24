Агент Пилко: «С «Металлургом» у меня все нормально, с Разиным – вопрос другой. Он был экономистом в прошлой жизни, все время говорит о каких-то цифрах»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Спорт-Экспресс Алеша Пилко Хоккей

Агент Алеша Пилко ответил на вопрос о взаимоотношениях с тренером Андреем Разиным.

– Ваши непростые отношения с главным тренером Андреем Разиным мешают «Металлургу» подписать сильного легионера?

– С Гомоляко я на связи постоянно. Но если говорить о Разине, то в прошлой жизни он был экономистом.

Он все время пишет и говорит о каких-то цифрах – Пилко мог заработать столько (смеется). Пусть он занимается своим делом. Своими игроками буду заниматься я.

– Старый конфликт с ним из-за Митчелла до сих пор на что-то влияет?

– С «Металлургом» у меня все нормально. С Разиным – вопрос другой.

– Может, на уровне игроков возникает вопрос, стоит ли ехать в команду к Разину?

– Они сами так говорят. Без моей подсказки. К менеджменту клуба у меня ноль вопросов.

В прошлом году в «Магнитке» выступало четыре моих клиента. Но они играли в совсем другой хоккей по сравнению с тем, который будет сегодня, – сказал агент Алеша Пилко.

3 комментария

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Марат Каримуллин
Человек честно говорит, что занимается обманом, а Разин не дурак, его не получается обвести.
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Magnit102
Похоже, Разина многие шарахаются😆. Может и в репу дать,при необходимости 😉.
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Максим Козлов
Ответ Марат Каримуллин
Человек честно говорит, что занимается обманом, а Разин не дурак, его не получается обвести.
И, что самое главное, Пилко сам не скрывает того факта, что пилит бабосы) ну не чудак ли?
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