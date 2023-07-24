Агент Пилко: «С «Металлургом» у меня все нормально, с Разиным – вопрос другой. Он был экономистом в прошлой жизни, все время говорит о каких-то цифрах»
Агент Алеша Пилко ответил на вопрос о взаимоотношениях с тренером Андреем Разиным.
– Ваши непростые отношения с главным тренером Андреем Разиным мешают «Металлургу» подписать сильного легионера?
– С Гомоляко я на связи постоянно. Но если говорить о Разине, то в прошлой жизни он был экономистом.
Он все время пишет и говорит о каких-то цифрах – Пилко мог заработать столько (смеется). Пусть он занимается своим делом. Своими игроками буду заниматься я.
– Старый конфликт с ним из-за Митчелла до сих пор на что-то влияет?
– С «Металлургом» у меня все нормально. С Разиным – вопрос другой.
– Может, на уровне игроков возникает вопрос, стоит ли ехать в команду к Разину?
– Они сами так говорят. Без моей подсказки. К менеджменту клуба у меня ноль вопросов.
В прошлом году в «Магнитке» выступало четыре моих клиента. Но они играли в совсем другой хоккей по сравнению с тем, который будет сегодня, – сказал агент Алеша Пилко.
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