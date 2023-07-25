Деанджело вернулся в «Каролину». Контракт – на год и 1,675 млн долларов
Защитник Энтони Деанджело вернулся в «Каролину».
Хоккеист подписал однолетний контракт с «Харрикейнс» с зарплатой 1,675 миллиона долларов.
27-летний Деанджело стал свободным агентом после того, как «Филадельфия» выкупила последний год его контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов в год.
В прошлом сезоне Энтони набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину» (в сезоне-2021/22, 51 очко в 64 играх регулярки, 10+41).
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