Деанджело вернулся в «Каролину». Контракт – на год и 1,675 млн долларов

Теги переходы Филадельфия Каролина НХЛ Энтони Деанджело Хоккей

Защитник Энтони Деанджело вернулся в «Каролину».

Хоккеист подписал однолетний контракт с «Харрикейнс» с зарплатой 1,675 миллиона долларов.

27-летний Деанджело стал свободным агентом после того, как «Филадельфия» выкупила последний год его контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Энтони набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину» (в сезоне-2021/22, 51 очко в 64 играх регулярки, 10+41).

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3 комментария

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Why always me?!
Намного дешевле Карлссона
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samus13
по именам самая серьёзная полузащита в лиге)
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-1
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FOX_SKILL
По именам в защите Каролина сейчас вне конкуренции в лиге. Если никто не сломается перед плейофф то это главный претендент на востоке на КС.
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