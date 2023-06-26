НХЛ временно заблокировала переход Деанджело в «Каролину». Возвращение игрока в одну и ту же команду в течение 12 месяцев – обход правил

НХЛ не одобрила переход Энтони Деанджело из «Филадельфии» в «Каролину».

Ранее сообщалось, что «Харрикейнс» вернут защитника в свой состав, отдав «Филадельфии» молодого игрока.

Однако НХЛ пока что не приняла сделку, не согласившись в возращением игрока в команду раньше 12-месячного срока.

В коллективном соглашении лиги и профсоюза хоккеистов говорится о возвращении игрока в течение 12 месяцев, особенно с сохранением зарплаты («Флайерс» планировали удержать 50% зарплаты игрока), как о возможном обходе правил.

Впрочем, оба клуба пытаются привести лиге свои доводы.

В частности, как аргумент приводится то, что контракт с Деанджело подписала «Филадельфия», а не «Каролина», а другим аргументом называется то, что контракт подписывал генеральный менеджер Чак Флетчер, который уже не работает в «Филадельфии».

Ожидается, что команды и лига проведут переговоры по вопросу этого обмена.

Либо НХЛ одобрит переход в конечном итоге, либо попросит клубы дождаться 9 июля, чтобы последовать регламенту и завершить обмен.