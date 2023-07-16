Деанджело вышел на рынок свободных агентов после 2-го в карьере выкупа контракта. За 2 года «Флайерс» заплатят ему 3,33 млн долларов

Защитник Энтони Деанджело вышел на рынок свободных агентов после 2-го в карьере выкупа.

«Филадельфия» выкупила последний год контракта 27-летнего игрока с кэпхитом 5 миллионов долларов.

Деанджело получит от клуба по 1,667 млн долларов в течение 2 следующих сезонов (всего – 3,33 млн).

В июне «Филадельфия» и «Каролина» вели переговоры об обмене защитника, однако переход в результате не состоялся.

Хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» (клуб тоже выкупил его контракт) и «Каролину».