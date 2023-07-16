Деанджело вышел на рынок свободных агентов после 2-го в карьере выкупа контракта. За 2 года «Флайерс» заплатят ему 3,33 млн долларов

Теги переходы Филадельфия НХЛ Энтони Деанджело деньги Хоккей

Защитник Энтони Деанджело вышел на рынок свободных агентов после 2-го в карьере выкупа.

«Филадельфия» выкупила последний год контракта 27-летнего игрока с кэпхитом 5 миллионов долларов. 

Деанджело получит от клуба по 1,667 млн долларов в течение 2 следующих сезонов (всего – 3,33 млн). 

В июне «Филадельфия» и «Каролина» вели переговоры об обмене защитника, однако переход в результате не состоялся.

Хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» (клуб тоже выкупил его контракт) и «Каролину».

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3 комментария

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АРХАТ
Ответ Maxim Shumov
У него же вроде с характером проблемы?
Пока молод и может давать пользу в атаке, спрос будет. Другое дело, что сейчас будут давать ему осторожные и краткосрочные контракты. Хотя в его возрасте максималки вышибают.
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Maxim Shumov
У него же вроде с характером проблемы?
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Why always me?!
Так Филадельфия же все равно в режиме перестройки. Смысл им выкупать контракт когда один год остался?
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