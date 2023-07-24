Деанджело подпишет однолетний контракт с «Каролиной» на 1,6 млн долларов

Теги возможные переходы Филадельфия Каролина НХЛ Энтони Деанджело Хоккей

Энтони Деанджело близок к переходу в «Каролину».

Защитник подпишет однолетний контракт с «Харрикейнс» с зарплатой 1,6 миллиона долларов.

Энтони Деанджело стал свободным агентом после того, как «Филадельфия» выкупила договор игрока с кэпхитом 5 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ну правильно, у ураганов же мало защитников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Еще и Карлссона туда. Будет топ 4 мечты: Карлссон-Бернс и Орлов-АДА ))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Богданов
Орлов терь коммунистом будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Redskin
Ответ Белый офицер
Еще и Карлссона туда. Будет топ 4 мечты: Карлссон-Бернс и Орлов-АДА ))))))))
Карлсон сказал что не хочет в Каролину как раз из-за Бернса, у них какие-то тёрки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий