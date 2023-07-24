Деанджело подпишет однолетний контракт с «Каролиной» на 1,6 млн долларов

Энтони Деанджело близок к переходу в «Каролину».

Защитник подпишет однолетний контракт с «Харрикейнс» с зарплатой 1,6 миллиона долларов.

стал свободным агентом после того, как « » выкупила договор игрока с кэпхитом 5 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее в игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину».