«Авангард» и «Салават» – претенденты на Гальченюка. В «Металлург» форвард не хочет

Клубы Восточной конференции КХЛ интересуются Алексом Гальченюком.

Нападающий начал изучать предложения в и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

Агенты предлагают хоккеиста во многие клубы лиги, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Агенты предлагают нападающего Гальченюка во многие клубы КХЛ.

Но, например, в «Магнитку» сам игрок не горит желанием ехать. Наиболее вероятные варианты – « » и « », – написал Хайруллин.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.