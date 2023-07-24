«Авангард» и «Салават» – претенденты на Гальченюка. В «Металлург» форвард не хочет

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг возможные переходы НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Клубы Восточной конференции КХЛ интересуются Алексом Гальченюком.

Нападающий начал изучать предложения в КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

Агенты предлагают хоккеиста во многие клубы лиги, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Агенты предлагают нападающего Гальченюка во многие клубы КХЛ.

Но, например, в «Магнитку» сам игрок не горит желанием ехать. Наиболее вероятные варианты – «Салават Юлаев» и «Авангард», – написал Хайруллин.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.

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4 комментария

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Ыжык
А он центр ?
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Ачиваков Марат
Однозначно хороший игрок! Будем посмотреть.
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RusSh
Нет, он дебошир
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