«Авангард» и «Салават» – претенденты на Гальченюка. В «Металлург» форвард не хочет
Клубы Восточной конференции КХЛ интересуются Алексом Гальченюком.
Нападающий начал изучать предложения в КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.
Агенты предлагают хоккеиста во многие клубы лиги, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Агенты предлагают нападающего Гальченюка во многие клубы КХЛ.
Но, например, в «Магнитку» сам игрок не горит желанием ехать. Наиболее вероятные варианты – «Салават Юлаев» и «Авангард», – написал Хайруллин.
Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.
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