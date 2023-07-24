Дементьев о контракте Самсонова: «Для «Торонто» это прекрасно тем, что Илья будет показывать максимальный результат – чтобы быть интересным для клубов»

Алексей Дементьев дал комментарий о контракте Ильи Самсонова в «Торонто».

По итогам арбитража голкипер получил однолетний контракт на 3,55 миллиона долларов.

«В данном случае назначение контракта через арбитраж – это усредненная заработанная плата для возраста хоккеиста и для тех показателей, которые он достиг.

Арбитр принимает во внимание контракты других игроков этого же амплуа, подписанных в последние годы. Именно такая сумма и вышла – 3,55 млн долларов.

Для Самсонова это очень удобно, потому что через год он становится неограниченно свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом НХЛ.

В свою очередь, для «Торонто» это прекрасно тем, что Самсонов на последнем годе контракта будет показывать максимальный результат – чтобы быть интересным как для свой команды, так и для других клубов лиги», – сказал агент Алексей Дементьев.