Дементьев о контракте Самсонова: «Для «Торонто» это прекрасно тем, что Илья будет показывать максимальный результат – чтобы быть интересным для клубов»

Теги Торонто НХЛ Алексей Дементьев Илья Самсонов Хоккей

Алексей Дементьев дал комментарий о контракте Ильи Самсонова в «Торонто».

По итогам арбитража голкипер получил однолетний контракт на 3,55 миллиона долларов.

«В данном случае назначение контракта через арбитраж – это усредненная заработанная плата для возраста хоккеиста и для тех показателей, которые он достиг.

Арбитр принимает во внимание контракты других игроков этого же амплуа, подписанных в последние годы. Именно такая сумма и вышла  – 3,55 млн долларов.

Для Самсонова это очень удобно, потому что через год он становится неограниченно свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом НХЛ.

В свою очередь, для «Торонто» это прекрасно тем, что Самсонов на последнем годе контракта будет показывать максимальный результат – чтобы быть интересным как для свой команды, так и для других клубов лиги», – сказал агент Алексей Дементьев.

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1 комментарий

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динамовец1923
Нда
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