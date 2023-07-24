Сергей Федотов о Самсонове: «Илья отработал на пятерку – идеальный контракт. Вероятно, что Тревилинг будет выкупать Мюррея»

Сергей Федотов оценил решение арбитража по контракту Ильи Самсонова и «Торонто».

По итогам арбитража голкипер получил однолетний контракт на 3,55 миллиона долларов.

«Чтобы правильно оценивать новый однолетний контракт Ильи Самсонова, надо исходить из двух вещей. Первое касается непосредственно самого Ильи.

Он провел очень хороший сезон. Я не стану говорить, что он там сыграл превосходно, но он провел сезон очень сильно. Илья вошел в десятку лучших вратарей прошедшего сезона по проценту отраженных бросков, установил рекорд по личным победам.

И по большому счету он занял первое место в воротах, вытеснив оттуда вечно травмированного Мэтта Мюррея.

Кстати, после подписания контракта с Самсоновым очень актуально и вполне вероятно, что Брэд Тревилинг – новый генменеджер «Торонто» – будет выкупать контракт Мюррея.

В общем-то Илья отработал на пятерку. В следующем году он становится неограниченно свободным агентом и, естественно, вот этот однолетний контракт – это такой переходящий мост. Возможностей и у «Торонто» в следующем году будет больше. А вот это вторая часть.

То есть, чтобы оценивать любой контракт этого межсезонья, надо понимать экономическую ситуацию и возможности клубов. Только на один миллион увеличился потолок зарплат, в следующем году он, по всей видимости, увеличится на четыре миллиона долларов.

Об этом говорят все генеральные менеджеры. К тому же у «Торонто» еще очень серьезная проблема с деньгами под этим потолком зарплат.

Потому 4,9 млн долларов – то, что просила сторона Самсонова, и 2,6 млн – что предлагал «Торонто». Для одних это много, для других это, наверное, слишком мало.

Поэтому, на мой взгляд, этот однолетний контракт практически идеальный. Это та золотая середина, которую арбитражный суд присудил, мне кажется прекрасным исходом на данном карьерном этапе для Ильи Самсонова», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.