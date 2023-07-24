Новый сезон ВХЛ стартует 1 сентября

Теги ВХЛ календарь Кубок Петрова Хоккей

Утвержден календарь матчей сезона-2023/24 в ВХЛ.

В новом сезоне PARI ВХЛ – Кубка Шелкового пути сыграют 29 российских клубов.

В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей (28 – дома и 28 – в гостях).

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября и закончится 18 февраля. Команды проведут в общей сложности 812 матчей.

Плей-офф стартует 22 февраля 2024 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.

«Норильск», «Динамо-Алтай», «Кристалл», ЦСК ВВС и «Челны» вступили в ВХЛ. В сезоне-2023/24 сыграют 29 клубов

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