«Норильск», «Динамо-Алтай», «Кристалл», ЦСК ВВС и «Челны» вступили в ВХЛ. В сезоне-2023/24 сыграют 29 клубов

ЦСК ВВС, «Норильск», «Динамо-Алтай», «Кристалл» и «Челны» вступили в ВХЛ.

21 мая в Сочи состоялось совещание руководителей клубов PARI ВХЛ по итогам сезона-2022/23. На нем присутствовали гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов, управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе и другие представители ФХР и ВХЛ, а также руководители клубов лиги.

На совещании объявили, что 4 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске состоится традиционный матч ВХЛ под открытым небом « ». В игре примут участие « » и тульский АКМ.

Совещание завершилось представлением новых клубов. В сезоне-2023/24 в PARI Всероссийскую хоккейную лигу вступают «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Кристалл» (Саратов), «Норильск» (Норильск), ЦСК ВВС (Самара) и «Челны» (Набережные Челны).

В новом сезоне ВХЛ примут участие 29 клубов:

1. « », Тульская область

2. «Барс», Казань

3. «Буран», Воронеж

4. «Горняк-УГМК», Верхняя Пышма

5. «Дизель», Пенза

6. «Динамо-Алтай», Барнаул

7. «Динамо», Санкт-Петербург

8. «Зауралье», Курган

9. «Звезда», Москва

10. «Ижсталь», Ижевск

11. « », Саратов

12. «Металлург», Новокузнецк

13. «Молот», Пермь

14. «Нефтяник», Альметьевск

15. «Норильск», Норильск

16. «Омские Крылья», Омск

17. «Ростов», Ростов-на-Дону

18. «Рубин», Тюмень

19. «Рязань-ВДВ», Рязань

20. «СКА-Нева», Санкт-Петербург

21. «Сокол», Красноярск

22. «Торос», Нефтекамск

23. ХК «Тамбов», Тамбов

24. «Химик», Воскресенск

25. , Самара

26. «Челны», Набережные Челны

27. «Челмет», Челябинск

28. «Югра», Ханты-Мансийск

29. «Южный Урал», Орск