«Норильск», «Динамо-Алтай», «Кристалл», ЦСК ВВС и «Челны» вступили в ВХЛ. В сезоне-2023/24 сыграют 29 клубов

Теги Кристалл Саратов ЦСК ВВС ФХР Югра Дмитрий Курбатов ВХЛ Русская классика ВХЛ Александр Кикнадзе Челны АКМ Хоккей

ЦСК ВВС, «Норильск», «Динамо-Алтай», «Кристалл» и «Челны» вступили в ВХЛ.

21 мая в Сочи состоялось совещание руководителей клубов PARI ВХЛ по итогам сезона-2022/23. На нем присутствовали гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов, управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе и другие представители ФХР и ВХЛ, а также руководители клубов лиги.

На совещании объявили, что 4 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске состоится традиционный матч ВХЛ под открытым небом «Русская классика». В игре примут участие «Югра» и тульский АКМ.

Совещание завершилось представлением новых клубов. В сезоне-2023/24 в PARI Всероссийскую хоккейную лигу вступают «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Кристалл» (Саратов), «Норильск» (Норильск), ЦСК ВВС (Самара) и «Челны» (Набережные Челны).

В новом сезоне ВХЛ примут участие 29 клубов:

1. «АКМ», Тульская область

2. «Барс», Казань

3. «Буран», Воронеж

4. «Горняк-УГМК», Верхняя Пышма

5. «Дизель», Пенза

6. «Динамо-Алтай», Барнаул

7. «Динамо», Санкт-Петербург

8. «Зауралье», Курган

9. «Звезда», Москва

10. «Ижсталь», Ижевск

11. «Кристалл», Саратов

12. «Металлург», Новокузнецк

13. «Молот», Пермь

14. «Нефтяник», Альметьевск

15. «Норильск», Норильск

16. «Омские Крылья», Омск

17. «Ростов», Ростов-на-Дону

18. «Рубин», Тюмень

19. «Рязань-ВДВ», Рязань

20. «СКА-Нева», Санкт-Петербург

21. «Сокол», Красноярск

22. «Торос», Нефтекамск

23. ХК «Тамбов», Тамбов

24. «Химик», Воскресенск

25. ЦСК ВВС, Самара

26. «Челны», Набережные Челны

27. «Челмет», Челябинск

28. «Югра», Ханты-Мансийск

29. «Южный Урал», Орск

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8 комментариев

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Roman0393
ура, Самара в вхл
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Эд..19
Отрадно, что такие давние хоккейные центры, как Саратов и Самара, снова на орбите большого хоккея.
+6
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Crenk
Ответ Roman0393
ура, Самара в вхл
Будем ходить в новую Арену и постараюсь скататься на выезд в Пензу
+3
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Эд..19
Ответ progexpNN
Это какой же будет уровень в лиге с 29 командами? Это же более 700 профессиональных игроков. Причем только российских. На КХЛ высококлассных игроков, с российским паспортом, не хватает. Я уже не говорю о качественных тренерах и других специалистах...
Будто эти команды (кроме Норильска) взялись ниоткуда. Все играли в ВХЛ-Б. По сути произошло объединение ВХЛ-А и ВХЛ-Б в один дивизион.
+3
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Dima Lopatin
Ответ progexpNN
Это какой же будет уровень в лиге с 29 командами? Это же более 700 профессиональных игроков. Причем только российских. На КХЛ высококлассных игроков, с российским паспортом, не хватает. Я уже не говорю о качественных тренерах и других специалистах...
Уровень ниже, согласен, но шансов у молодых больше. Сейчас после 20 лет, годик в НМХЛ и дальше всё.

Убрать бы ещё коррупцию, чтобы клубы не брали откаты с ЗП, которую сами и дают; и ввести нормальный потолок ЗП, чтобы было желание дальше развиваться.
+3
0
+3
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progexpNN
Это какой же будет уровень в лиге с 29 командами? Это же более 700 профессиональных игроков. Причем только российских. На КХЛ высококлассных игроков, с российским паспортом, не хватает. Я уже не говорю о качественных тренерах и других специалистах...
+2
-1
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Bashibuzuck
Здорово. Ждем теперь расширения КХЛ
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Deathspell Omega
"Норильск" то точно у себя играть будет?
Если так, то представляю в какие приключения превратятся выезды туда, особенно зимой....
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