Красноярский «Сокол» может сыграть в КХЛ в следующем сезоне. Клуб отправит заявку в лигу в ближайшее время (Михаил Зислис)

Теги Александр Семин КХЛ ВХЛ Михаил Зислис Сокол Красноярск Кубок Петрова Хоккей

Красноярский «Сокол» может сыграть в КХЛ в следующем сезоне.

В этом сезоне клуб впервые в истории дошел до финала Кубка Петрова, в котором уступил «Химику» (0-4). 

Президентом «Сокола» является бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Семин. 

«Узнал о сенсационной новости, которая, к счастью, не связана с «Авангардом». По моей информации, «Сокол» может войти в КХЛ уже со следующего сезона.

В самое ближайшее время красноярский клуб должен отправить свою заявку на рассмотрение в лигу», – написал журналист Михаил Зислис в своем телеграм-канале. 

Ранее КХЛ объявила, что в следующем сезоне сыграют 23 команды – все участники нынешнего сезона и тольяттинская «Лада». 

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32 комментария

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kvint(ksk)
В Красноярске есть арена после универсиады . Исторически , конечно, бэнди болен популярный вид спорта. Но такой город как Красноярск может вполне успешно выступать в КХЛ
+34
-2
+32
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Rio de Janeiro
Красноярск город безусловно уровня КХЛ.К тому же у клуба должна быть финансовая стабильность особенно после того как местный Норникель перестал спонсировать Йокерит.Теперь освободившиеся ресурсы можно пустить на родную команду
+35
-5
+30
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Frontex
Было бы супер, если Сокол будет в КХЛ!
+23
-2
+21
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Сергей Галынский
Только за
Но кто играть то будет? Посмотрите,какие суммы просят средние игроки,это ж бред
Или 40+летний Таратухин и Куляш из Румынии приедут?
Нужно переиграть лимит на легионеров и оставить минимум на уровне 5ти. Я понимаю,что европейцы не придут,но можно найти североамериканцев. Хочется смотреть качественный зоккей,извините,но одного Сочи в этом сезоне хватило
А так, Красноярск, Добро пожаловать
+14
-1
+13
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Redmurza
Ответ Rio de Janeiro
Красноярск город безусловно уровня КХЛ.К тому же у клуба должна быть финансовая стабильность особенно после того как местный Норникель перестал спонсировать Йокерит.Теперь освободившиеся ресурсы можно пустить на родную команду
Все мы помним, что когда Норникель перестал спонсировать ФК Москва, деньги перешли Металлургу (Енисею).

А нет, нет, не было такого)
+9
-2
+7
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Redmurza
Ответ Раменки за Динамо
Волейбол, баскетбол, ХСМ, шайба, осталось футбол подтянуть до премьер-лиги.
Плюс регби!
+6
0
+6
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Раменки за Динамо
Волейбол, баскетбол, ХСМ, шайба, осталось футбол подтянуть до премьер-лиги.
+5
0
+5
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hemsky
Вы сначала лимит на легионеров увеличьте до 7, потом расширяйте лигу...
+4
-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ marshal .masha
Ну если с этими «основными» спартаковцами справится не могут, что делать им в КХЛ?
Так в КХЛ и состав другой, тем более Сокол фарм Амура был, теперь если выйдут в КХЛ состав другой будет
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ marshal .masha
Кто играть то у них будет? Они вон в вышке проигрывают Химику в одну калитку
Химик получил основных Спартака в плей-офф
+3
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beliy133
Ответ Олег
Как не как город миллеонник.
ну я как бы в курсе, сам от туда)
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Олег
Круто открывать новые команды в кхл.
Я думаю Сёмин договориться....
Всем было бы интересно, посмотреть на Сокол...
+2
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Олег
Ответ beliy133
да тут ещё может и новый губернатор че подсуетится
Как не как город миллеонник.
+1
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genowayy
Ответ marshal .masha
А в чем этот уровень КХЛ в Красноярске выражается? Что то даже про воспитанников Красноярской школы не слышно
Семин
+2
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Максут Дюсембинов
Ответ Сергей Галынский
Только за Но кто играть то будет? Посмотрите,какие суммы просят средние игроки,это ж бред Или 40+летний Таратухин и Куляш из Румынии приедут? Нужно переиграть лимит на легионеров и оставить минимум на уровне 5ти. Я понимаю,что европейцы не придут,но можно найти североамериканцев. Хочется смотреть качественный зоккей,извините,но одного Сочи в этом сезоне хватило А так, Красноярск, Добро пожаловать
Вы правы.
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Ilnur Hasanov
Ответ Сергей Галынский
Только за Но кто играть то будет? Посмотрите,какие суммы просят средние игроки,это ж бред Или 40+летний Таратухин и Куляш из Румынии приедут? Нужно переиграть лимит на легионеров и оставить минимум на уровне 5ти. Я понимаю,что европейцы не придут,но можно найти североамериканцев. Хочется смотреть качественный зоккей,извините,но одного Сочи в этом сезоне хватило А так, Красноярск, Добро пожаловать
Барсы без единого лега в финале в гагарина. Будет стимул игроки будут расти. А если выступать вечно в двоврой лиге. Ни у кого не будет стимула.
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beliy133
Ответ Олег
Круто открывать новые команды в кхл. Я думаю Сёмин договориться.... Всем было бы интересно, посмотреть на Сокол...
да тут ещё может и новый губернатор че подсуетится
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Раменки за Динамо
Ответ Redmurza
Плюс регби!
Ты абсолютно прав.
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Олег
Ответ beliy133
ну я как бы в курсе, сам от туда)
Я уже посмотрел. 🤝👍
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Владик Сергеев
Ответ Ilnur Hasanov
Барсы без единого лега в финале в гагарина. Будет стимул игроки будут расти. А если выступать вечно в двоврой лиге. Ни у кого не будет стимула.
Просто посмотреть платёжку АБ и многих других клубов КХЛ, и можно уже такую ерунду не писать.
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marshal .masha
Ответ Rio de Janeiro
Красноярск город безусловно уровня КХЛ.К тому же у клуба должна быть финансовая стабильность особенно после того как местный Норникель перестал спонсировать Йокерит.Теперь освободившиеся ресурсы можно пустить на родную команду
А в чем этот уровень КХЛ в Красноярске выражается? Что то даже про воспитанников Красноярской школы не слышно
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Canopus77
Город миллионник, богатый край со всей таблицей Менделеева, спонсоров найдут, новая арена на 7500 зрителей, КХЛ будет равномерней на восток. Хорошее решение. Для КХЛ напрашивается еще два решения: расширить лимит легов и исключить КРС.
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hett
надеюсь они поставят дополнительные трибуны, места там достаточно
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mantruck
Ещё бы заставить Ротена и Есмантыча игроками поделиться, тогда и конкуренция глядишь появится в КХЛ. А так всё опять идёт к противостоянию СКА/ЦСКА vs. АкБарс/Ава/ММГ
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marshal .masha
Кто играть то у них будет? Они вон в вышке проигрывают Химику в одну калитку
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