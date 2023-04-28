Красноярский «Сокол» может сыграть в КХЛ в следующем сезоне. Клуб отправит заявку в лигу в ближайшее время (Михаил Зислис)
Красноярский «Сокол» может сыграть в КХЛ в следующем сезоне.
В этом сезоне клуб впервые в истории дошел до финала Кубка Петрова, в котором уступил «Химику» (0-4).
Президентом «Сокола» является бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Семин.
«Узнал о сенсационной новости, которая, к счастью, не связана с «Авангардом». По моей информации, «Сокол» может войти в КХЛ уже со следующего сезона.
В самое ближайшее время красноярский клуб должен отправить свою заявку на рассмотрение в лигу», – написал журналист Михаил Зислис в своем телеграм-канале.
Ранее КХЛ объявила, что в следующем сезоне сыграют 23 команды – все участники нынешнего сезона и тольяттинская «Лада».
Но кто играть то будет? Посмотрите,какие суммы просят средние игроки,это ж бред
Или 40+летний Таратухин и Куляш из Румынии приедут?
Нужно переиграть лимит на легионеров и оставить минимум на уровне 5ти. Я понимаю,что европейцы не придут,но можно найти североамериканцев. Хочется смотреть качественный зоккей,извините,но одного Сочи в этом сезоне хватило
А так, Красноярск, Добро пожаловать
А нет, нет, не было такого)
Я думаю Сёмин договориться....
Всем было бы интересно, посмотреть на Сокол...