Красноярский «Сокол» может сыграть в КХЛ в следующем сезоне. Клуб отправит заявку в лигу в ближайшее время (Михаил Зислис)

Красноярский «Сокол» может сыграть в КХЛ в следующем сезоне.

В этом сезоне клуб впервые в истории дошел до финала Кубка Петрова, в котором уступил «Химику» (0-4).

Президентом « » является бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Семин.

«Узнал о сенсационной новости, которая, к счастью, не связана с «Авангардом». По моей информации, «Сокол» может войти в КХЛ уже со следующего сезона.

В самое ближайшее время красноярский клуб должен отправить свою заявку на рассмотрение в лигу», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Ранее КХЛ объявила, что в следующем сезоне сыграют 23 команды – все участники нынешнего сезона и тольяттинская «Лада».