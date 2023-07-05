Директор «Адмирала»: «Шулака объективно невозможно было удержать – условия в «Авангарде» оказались лучше. Плюс желание побороться за Кубок Гагарина»

Вадим Аверкин рассказал, почему защитник Либор Шулак перешел из «Адмирала» в «Авангард».

— Насколько вы довольны подписаниями?

— Из тех, кого мы хотели, подписали процентов 80-90 игроков. Тамбиев (главный тренер «Адмирала» – прим. Sports.ru) предоставил мне список игроков, которые ему нужны, и из него мы не смогли оставить только Хамидуллина и Шулака.

объективно невозможно было удержать: по нашим меркам мы предложили ему очень хороший контракт, но условия в « » оказались лучше.

Плюс Либор сказал, что дело не столько в деньгах, сколько в желании побороться за Кубок Гагарина, – сказал спортивный директор « ».