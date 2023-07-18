Шулак об «Авангарде»: «Думаю, мы будем очень сильной командой. Хочу здесь хорошо и долго играть»

Теги Авангард КХЛ Либор Шулак Хоккей

Чешский новичок «Авангарда» Либор Шулак рассказал о подготовке к сезону.

Хоккеист прибыл в Омск.

«В пути я был один день, очень устал, но жду новый сезон.

Я очень рад приехать сюда, посмотрю чуть-чуть на город, а потом буду тренироваться.

Когда жил в Чехии, тренировался на льду по часу в день. И на земле тоже тренировался – в общем, готовился хорошо.

Думаю, что мы будем очень сильной командой. Хочу здесь хорошо и долго играть», – сказал защитник «Авангарда» Шулак.

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1 комментарий

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Антон Фёдоров
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