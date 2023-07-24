Михаил Кравец: «Найт и Буше должны присоединиться к «Авангарду» в Сочи. Ждем Ткачева, просматриваем много молодежи»

Михаил Кравец сообщил, что в «Авангарде» ждут Владимира Ткачева.

«Да, на данном этапе можно сказать, что тройка – – – это второе ударное сочетание «Авангарда». Найт и по плану должны присоединиться к нам в Сочи перед турниром. Левый крайний в первую тройку? Конечно же, мы ждем , а дальше будем смотреть.

Либор Шулак? Пускай возит шайбу, бросает, его будет подстраховывать другой защитник. Это хорошо, когда игрок обороны сам начинает атаки, но мы и в прошлом сезоне не стояли долго на синей линии.

Просматриваем много молодежи, но все зависит от них. Если тот же Филатьев пришел и зацепился, то как я не поставлю такого игрока в состав. Также Михаил Гуляев, Никита Холодилин, Соловьев, Круженков, Трикозов, естественно, которому мы хотим дать шанс играть в первых звеньях. У ребят есть талант, нужно только играть», – сказал главный тренер «Авангарда».

Бабаев о Ткачеве: «Ждем контракт из НХЛ. «Авангард» будет в приоритете, если Владимир останется в России»

Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)