Михаил Кравец: «Найт и Буше должны присоединиться к «Авангарду» в Сочи. Ждем Ткачева, просматриваем много молодежи»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Валентин Пьянов Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Либор Шулак Кирилл Панюков Игорь Гераськин Егор Круженков Никита Холодилин Глеб Трикозов Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Кравец сообщил, что в «Авангарде» ждут Владимира Ткачева.

«Да, на данном этапе можно сказать, что тройка ГераськинПьяновПанюков – это второе ударное сочетание «Авангарда». Найт и Буше по плану должны присоединиться к нам в Сочи перед турниром. Левый крайний в первую тройку? Конечно же, мы ждем Владимира Ткачева, а дальше будем смотреть.

Либор Шулак? Пускай возит шайбу, бросает, его будет подстраховывать другой защитник. Это хорошо, когда игрок обороны сам начинает атаки, но мы и в прошлом сезоне не стояли долго на синей линии.

Просматриваем много молодежи, но все зависит от них. Если тот же Филатьев пришел и зацепился, то как я не поставлю такого игрока в состав. Также Михаил Гуляев, Никита Холодилин, Соловьев, Круженков, Трикозов, естественно, которому мы хотим дать шанс играть в первых звеньях. У ребят есть талант, нужно только играть», – сказал главный тренер «Авангарда».

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Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)

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1 комментарий

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Антон Фёдоров
надо давать шанс, на рынке голяк.
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