Шарипзянов о новичках «Авангарда»: «Про Омск плохие вещи пишут те, кто здесь не живет. Ребята кайфуют, мы находимся на лучшей арене КХЛ»

Теги Авангард КХЛ G-Drive Арена Дамир Шарипзянов Чемпионат.com Хоккей

Дамир Шарипзянов высказался об адаптации новичков «Авангарда».

«Много ли помогаю в адаптации новичкам? Да всем все нравится, обычно про Омск плохие вещи пишут только те, кто здесь не живет и не играет.

Ребята кайфуют, мы находимся на лучшей арене КХЛ, они все профессионалы и знают свое дело. Плюс приятно, что в этом году, судя по контрактам, мы уходим от того, что каждое межсезонье обновляется команда, и это даст свои плоды в будущем.

Сейчас рано думать о конкуренции на Востоке. Думаю, все будут идти плотно в регулярке, все будет близко. Сезон получится веселый, и многие на Востоке захотят начать плей-офф дома, так что очки начнем считать с сентября», – сказал капитан «Авангарда» Шарипзянов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selachii
Где про Найта новость, админы?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
все ...хана Аве...бегут с УОмска
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий