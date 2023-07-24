Шарипзянов о новичках «Авангарда»: «Про Омск плохие вещи пишут те, кто здесь не живет. Ребята кайфуют, мы находимся на лучшей арене КХЛ»

Дамир Шарипзянов высказался об адаптации новичков «Авангарда».

«Много ли помогаю в адаптации новичкам? Да всем все нравится, обычно про Омск плохие вещи пишут только те, кто здесь не живет и не играет.

Ребята кайфуют, мы находимся на лучшей арене , они все профессионалы и знают свое дело. Плюс приятно, что в этом году, судя по контрактам, мы уходим от того, что каждое межсезонье обновляется команда, и это даст свои плоды в будущем.

Сейчас рано думать о конкуренции на Востоке. Думаю, все будут идти плотно в регулярке, все будет близко. Сезон получится веселый, и многие на Востоке захотят начать плей-офф дома, так что очки начнем считать с сентября», – сказал капитан « » Шарипзянов.