Михаил Кравец: «Надеюсь, стиль «Авангарда» изменится. Будем более агрессивно играть, делать меньше откатов, построений»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец заявил, что в новом сезоне «Авангард» будет агрессивной командой.

 «Конечно, много игроков ушло, много новичков, но это уже история. Естественно, есть волнение, потому что много изменений, но этих волнений с каждым днем все меньше, потому что узнаешь ребят, видишь, что наши новички в хорошей форме, голодные по-хорошему, понимают, что такое «Авангард». И сегодня, когда увидели на тренировке столько много болельщиков, они еще больше будут это понимать.

Что касается меня, то я уже в прошлом году чувствовал, что Омск – мой город, «Авангард» – моя команда. Было некоторое стеснение, но это очень приятно, когда тебя так встречают.

«Авангард» будет агрессивной, активной командой, которая будет стараться побеждать в каждом матче. Это команда единомышленников, в которой каждый значим, может развиваться. Это команда-семья с целью выиграть Кубок Гагарина.

Надеюсь, что стиль «Авангарда» изменится. В том плане, что будем более агрессивно играть, меньше делать откатов, построений, к тому же сейчас за своими воротами нельзя стоять. У нас, может, не все ребята большого роста, но они очень быстрые, и нам нужно использовать их катание», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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1 комментарий

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Ыжык
Надеюсь? То есть гт не знает как будет действовать его команда?
И там поговаривают что Найта не будет. Вся тактика, выпустить Найта и Буше рушится.
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