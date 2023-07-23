Дмитрий Бучельников: «Детройт» поздравлял с дебютом в КХЛ и первой шайбой. Общаемся с русским скаутом клуба. Он говорит о минусах, которые нужно исправить»

Дмитрий Бучельников высказался о том, что «Детройт» выбрал его на драфте во втором раунде.

«Ред Уингс» задрафтовали игрока в 2022 году под 52-м общим номером.

– Ты был выбран « » во втором раунде еще прошлым летом. Почему, несмотря на высокий пик, не поехал на сам драфт?

– У меня не было канадской визы, да я и сам как-то не думал туда ехать. Если бы меня драфтовали в этом году, с радостью бы съездил на церемонию. Но в прошлом году и возможностей не было, и в разных странах еще действовали ковидные ограничения, поэтому не решился.

Был удивлен, что меня так высоко выбрали. Когда разговаривал со скаутами, мне говорили про третий-четвертый раунды, но «Детройту» выпал шанс, и меня забрали во втором. Приятно, что они следили за мной и поддерживали связь.

– «Красные крылья» часто связывались с тобой по ходу прошедшего сезона?

– Периодически писали, поздравляли с дебютом в и первой заброшенной шайбой. Мы просто общаемся с русским скаутом «Детройта» о том, как дела, как дома, как на даче (улыбается), ничего сверхъестественного нет. Когда он приезжает на матчи, то говорит о каких-то недочетах и минусах, которые нужно исправить.

В СКА мне как раз все показывают, у нас идут разборы матчей, в которых говорят обо всех ошибках.

– Выбор во втором раунде драфта прибавил ответственности?

– На самом деле, мне больше прибавили ответственности десять игр за первую команду КХЛ. Да, это не так много по сравнению с тем, сколько сыграли остальные в СКА, но этот опыт показал, над чем мне надо работать и в каких аспектах прибавлять. Надеюсь, что это были не последние игры за основную команду, – сказал нападающий системы .