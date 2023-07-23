Мартемьянов о Николишине: «Я ни от кого не отказывался. Мотивировал его, узнавал готовность играть»

Андрей Мартемьянов высказался о том, что Иван Николишин не продлил контракт с «Амуром».

«Он был одним из первых игроков, с которым я разговаривал перед тем, как мы начали комплектовать команду. Я мотивировал его, узнавал его готовность, желание играть.

Потом он не подписал контракт, а без него я не могу тренировать игроков, не имею права. На его место мы стали играть других игроков и нашли.

Кто-то распустил слухи, что якобы я, , от него отказался. Ни от кого я не отказывался, никаких разговоров по этому поводу не было», – сказал главный тренер « ».

Николишин мог заработать более 80 млн рублей с бонусами по контракту с «Амуром». Игрок не принял предложение