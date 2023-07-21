Светлов о фаворитах Востока в КХЛ: «Трактор» – второй вслед за «Ак Барсом» по качеству состава. «Амуру» по силам приблизиться к большой шестерке»
Сергей Светлов поделился мнением о фаворитах Востока в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Прошлогодний чемпион конференции «Ак Барс» никого не потерял и после прихода снайпера Яшкина точно не стал слабее. Заметно укрепился «Трактор», по качеству состава он, на мой взляд, второй вслед за Казанью.
Я так понял, что определенная кадровая перестройка идет в «Авангарде», «Металлурге» и «Салавате Юлаеве», но эти клубы по-прежнему имеют отличные бюджеты и решают максимальные задачи. Каждый год имеет все возможности оказаться на пьедестале «Автомобилист», но пока чего-то не хватает.
Приятно было смотреть за селекцией «Амура». Когда работал в Хабаровске, мы решали задачи по максимальной оптимизации бюджета. Теперь в «Амуре», насколько понимаю, другие времена, есть возможность для активной работы на трансферном рынке. Считаю, что в этом сезоне Хабаровску по силам приблизиться к большой восточной шестерке», – считает член тренерского совета ФХР.
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