Директор «Спартака»: «Вкладываемся в наших молодых игроков. «Химик» должен повторить победу в Кубке Петрова»

Роман Беляев рассказал о развитии молодых игроков в «Спартаке».

– Сохранится ли курс на развитие молодежи в составе «Спартака»? Все-таки в прошлом сезоне молодые игроки системы клуба выиграли Кубок Петрова в составе « », а молодежка « » показала лучший результат за последние годы, выйдя во второй раунд плей-офф.

– Да, мы постоянно в диалоге с тренерским штабом, есть важная задача – не потерять наших молодых игроков. Мы сознательно придерживались этой стратегии на протяжении двух последних сезонов – где-то это приносило успех, где-то нет, и мы получали справедливую критику.

Та работа, которую мы проделали с нашими молодыми игроками на протяжении двух лет, должна начать приносить плоды. Должен быть определенный микс между молодыми и опытными игроками.

Когда изучаем на рынке опытного хоккеиста, смотрим, чтобы этот опытный игрок не закрывал дорогу в состав молодым хоккеистам. Возможно, на сегодняшний день молодой игрок чуть-чуть уступает взрослому, но уступает в опыте – и мы в то же время понимаем, что опытный игрок уже вряд ли будет глобально лучше.

Мы продолжим заниматься селекцией молодежи, но это уже будет точечная работа. В том, что «Химик» выиграл в прошлом сезоне – большая заслуга молодых игроков системы «Спартака». Они получили огромный опыт – узнали, что такое плей-офф и как становиться чемпионом.

Мы не снимаем эту задачу с «Химика» – они должны стремиться повторить этот результат. Но главная задача, конечно, остается прежней – развитие игроков и их подготовка для попадания в основу «Спартака».

У нас есть определенная стратегия – с молодыми игроками, на которых мы рассчитываем, заключаются долгосрочные контракты. Работа ведется, чтобы у каждого были соглашения как минимум на два сезона – это улица с двусторонним движением.

Мы вкладываемся в наших молодых игроков и не хотим, чтобы после одного хорошего сезона мы получали оффершиты или имели проблемы с продлением. Должна быть лояльность от клуба к игрокам, так и наоборот – от игроков и агентов к клубу, – сказал спортивный директор «Спартака».