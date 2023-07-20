Министр спорта Московской области: «Не будем за счет бюджета содержать топовые хоккейные и футбольные команды. Спорт должен быть преимущественно частным»

Министр спорта Московской области заявил, что спорт должен быть преимущественно частным.

– Когда-то в играло четыре команды из Московской области. Считаете ли вы нынешнее представительство оптимальным?

– Конечно, хотелось бы иметь клуб КХЛ в каждом городе, где развит хоккей.

Но у нас есть четкая позиция, что профессиональный спорт должен быть преимущественно частным.

За счет бюджетных средств содержать топовые хоккейные и футбольные команды мы не будем.

В целом наш регион представлен во всех профессиональных лигах – « » и « » в КХЛ, еще есть « » в , а также «Атлант», «Капитан» и «Русские Витязи» в МХЛ.

Существуют еще две женские команды. Кстати, не так давно женская сборная Московской области до 18 лет стала чемпионом России, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.