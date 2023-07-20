Министр спорта Московской области: «Не будем за счет бюджета содержать топовые хоккейные и футбольные команды. Спорт должен быть преимущественно частным»

Теги Витязь Химик Воскресенск Капитан КХЛ МХЛ МХК Атлант Русские Витязи ВХЛ Куньлунь Ред Стар Дмитрий Абаренов Хоккей

Министр спорта Московской области заявил, что спорт должен быть преимущественно частным.

– Когда-то в КХЛ играло четыре команды из Московской области. Считаете ли вы нынешнее представительство оптимальным?

– Конечно, хотелось бы иметь клуб КХЛ в каждом городе, где развит хоккей.

Но у нас есть четкая позиция, что профессиональный спорт должен быть преимущественно частным.

За счет бюджетных средств содержать топовые хоккейные и футбольные команды мы не будем.

В целом наш регион представлен во всех профессиональных лигах – «Витязь» и «Куньлунь» в КХЛ, еще есть «Химик» в ВХЛ, а также «Атлант», «Капитан» и «Русские Витязи» в МХЛ.

Существуют еще две женские команды. Кстати, не так давно женская сборная Московской области до 18 лет стала чемпионом России, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

15 комментариев

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Hola Hola
Ну, наконец-то, кто-то прямо сказал, что Куньлунь к Китаю никакого отношения не имеет. ) Странно только, что на него лимиты всякие не распространяются. Да и название для клуба из Московской области странное.
+13
0
+13
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Vadoniy
Ответ Яков Фридман
Что получается, Зенит и СКА по миру пойдут с сумой?
Они не в Московской области)
+9
0
+9
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Tun
Ответ SMART789
Разве ФК ФК ФК Зенит когда либо содержался на деньги московской или какого либо другого региона страны?
Узнайте, из какого региона нефть и газ качают
+4
-2
+2
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avcgloronalduMU
Московская область уже Китай?)) каким боком тут Куньлунь?
+1
0
+1
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Яков Фридман
Ответ SMART789
Разве ФК ФК ФК Зенит когда либо содержался на деньги московской или какого либо другого региона страны?
А офис на Намёткина где?
+1
0
+1
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Яков Фридман
Что получается, Зенит и СКА по миру пойдут с сумой?
+6
-6
0
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Сергей Молодых
А что, через Химки больше не будут бюджет пилить? Нашли другую схему?
0
0
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Spartakus1984
20 лет молчал
0
0
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Melnikov1968
Трудно в это поверить. А с какого числа? С 1-го августа?
0
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0
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Александр Филиппов
Ответ Tun
Узнайте, из какого региона нефть и газ качают
Из того где команда в Вышке играет 🥲
0
0
0
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schwein
Ответ Tun
Узнайте, из какого региона нефть и газ качают
Узнайте, что такое "деньги региона" и где они хранятся
0
0
0
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genowayy
Ответ Hola Hola
Ну, наконец-то, кто-то прямо сказал, что Куньлунь к Китаю никакого отношения не имеет. ) Странно только, что на него лимиты всякие не распространяются. Да и название для клуба из Московской области странное.
Пусть будет экзотика
0
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