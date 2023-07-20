Министр спорта Московской области: «Не будем за счет бюджета содержать топовые хоккейные и футбольные команды. Спорт должен быть преимущественно частным»
Министр спорта Московской области заявил, что спорт должен быть преимущественно частным.
– Когда-то в КХЛ играло четыре команды из Московской области. Считаете ли вы нынешнее представительство оптимальным?
– Конечно, хотелось бы иметь клуб КХЛ в каждом городе, где развит хоккей.
Но у нас есть четкая позиция, что профессиональный спорт должен быть преимущественно частным.
За счет бюджетных средств содержать топовые хоккейные и футбольные команды мы не будем.
В целом наш регион представлен во всех профессиональных лигах – «Витязь» и «Куньлунь» в КХЛ, еще есть «Химик» в ВХЛ, а также «Атлант», «Капитан» и «Русские Витязи» в МХЛ.
Существуют еще две женские команды. Кстати, не так давно женская сборная Московской области до 18 лет стала чемпионом России, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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