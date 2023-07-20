Донат Стальнов о 59% на точке вбрасывания в сезоне: «Для центра это хлеб, специально готовлюсь к каждому сопернику. Анисимов дал много важных уроков»

Донат Стальнов рассказал о том, как работает над игрой на вбрасываниях.

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ 23-летний игрок, выступавший за « », выиграл 59,2% попыток на точке (411 из 694).

– Для многих в КХЛ стало откровением твое умение играть на вбрасываниях. Это прослеживалось в ВХЛ, но и на новом уровне ты закончил сезон в районе десятки лучших во всей лиге. Это твой конек, который ты по-прежнему продолжаешь совершенствовать?

– Каждый день! Работаю над вбрасываниями постоянно. Во время сезона всегда прошу ребят из команды остаться со мной после тренировки. В летний период тоже совершенствую навыки.

Перед играми специально готовлюсь к каждому сопернику: чтобы знать, кто против тебя будет играть на точке – леворукий-праворукий, как предпочитает выигрывать, куда отбрасывать. Готовишься под каждого центрального, потом стараешься разобрать это с ребятами, чтобы они понимали, как действовать в момент вбрасывания.

Помню, когда я только начинал в молодежке в «Локомотиве», к нам приезжал . Он уроженец Ярославля и тем летом готовился к сезону на наших катках. Мне посчастливилось тогда поработать с ним: вместе выйти на лед и тренироваться друг с другом. Для меня это было откровением в те годы: Артем дал много важных уроков по вбрасываниям, рассказал и показал, как это делается в НХЛ.

С возрастом я стал все это анализировать, совершенствовать. Потому что для центрального нападающего это настоящий хлеб. Хочется быть лучшим в этом деле. Вы правильно отметили: по ходу сезона мне даже удалось побывать лучшим из россиян по вбрасываниям – шел в пятерке лидеров в компании центров-легионеров. Это моя работа. Меня и в меньшинстве часто выпускают, чтобы я выиграл точку и команда могла убить время, – сказал форвард «Лады».