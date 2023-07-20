Агент Худобина: «Ситуация пока без изменений, будем смотреть. В Минске ищут вратаря. Ждем «Ладу», после субботы должны созвониться»
Агент Антона Худобина высказался о будущем голкипера в КХЛ.
37-летний хоккеист по ходу минувшего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин провел один матч за «Блэкхокс», пропустив шесть шайб от «Вашингтона» (1:6).
– Ситуация с Антоном Худобиным пока без изменений. Будем сейчас смотреть. В Минске до сих пор ищут вратаря.
– Вы говорили, что ведутся переговоры с «Ладой».
– Ждем «Ладу». Сейчас в команде много игроков, должна быть двусторонка. После субботы мы должны созвониться и определиться – с какими игроками они идут дальше, какой будет бюджет. «Лада» еще ищет легионеров, – сказал Александр Черных.
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