Агент Худобина: «Ситуация пока без изменений, будем смотреть. В Минске ищут вратаря. Ждем «Ладу», после субботы должны созвониться»

Агент Антона Худобина высказался о будущем голкипера в КХЛ.

37-летний хоккеист по ходу минувшего сезона был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин провел один матч за «Блэкхокс», пропустив шесть шайб от «Вашингтона» (1:6).

– Ситуация с пока без изменений. Будем сейчас смотреть. В Минске до сих пор ищут вратаря.

– Вы говорили, что ведутся переговоры с «Ладой».

– Ждем «Ладу». Сейчас в команде много игроков, должна быть двусторонка. После субботы мы должны созвониться и определиться – с какими игроками они идут дальше, какой будет бюджет. « » еще ищет легионеров, – сказал .