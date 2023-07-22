Новичок «Барыса» Лабат: «Астана – великолепный город, команда собирается хорошая. КХЛ – огромная лига»

Теги КХЛ Барыс Джозеф Лабат Хоккей

Новичок «Барыса» Джозеф Лабат рассказал, как добирался в Астану .

«Путешествие получилось хорошим. Мы летели с Миннесоты в Чикаго, потом до Варшавы и в Астану. Все прошло гладко, и я рад быть здесь. Всего получилось около 24 часов на дорогу.

Я в ожидании, первый раз буду играть не в Северной Америке. Для меня это огромный вызов. КХЛ – это огромная лига.

Изучая информацию, я понял, что город великолепный, было бы неплохо его осмотреть. Команда собирается хорошая. Я знаю, что в прошлом году они не вышли в плей-офф, и это нужно сделать в этом сезоне. Надеюсь, я помогу команде всем, чем смогу. Хочется побыстрее начать тренироваться.

Я двухсторонний силовой форвард и могу сильно бросать. Хорошо играю на вбрасываниях и отрабатываю в защите.

Привет, Астана и фаны «Барыса»! Я очень рад присоединиться к вам и с нетерпением жду выхода на лед!» – сказал американец.

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