Новичок «Барыса» Лабат: «Астана – великолепный город, команда собирается хорошая. КХЛ – огромная лига»

Новичок «Барыса» Джозеф Лабат рассказал, как добирался в Астану .

«Путешествие получилось хорошим. Мы летели с Миннесоты в Чикаго, потом до Варшавы и в Астану. Все прошло гладко, и я рад быть здесь. Всего получилось около 24 часов на дорогу.

Я в ожидании, первый раз буду играть не в Северной Америке. Для меня это огромный вызов. КХЛ – это огромная лига.

Изучая информацию, я понял, что город великолепный, было бы неплохо его осмотреть. Команда собирается хорошая. Я знаю, что в прошлом году они не вышли в плей-офф, и это нужно сделать в этом сезоне. Надеюсь, я помогу команде всем, чем смогу. Хочется побыстрее начать тренироваться.

Я двухсторонний силовой форвард и могу сильно бросать. Хорошо играю на вбрасываниях и отрабатываю в защите.

Привет, Астана и фаны «Барыса»! Я очень рад присоединиться к вам и с нетерпением жду выхода на лед!» – сказал американец.