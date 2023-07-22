Рябыкин о Гусеве и Ожиганове в «Динамо»: «Это прежде всего большинство, а оно определяет 50-процентов командного результата»

Теги Дмитрий Рябыкин КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался о переходах Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в московское «Динамо».

Гусев и Ожиганов перешли в «Динамо». Мощные трансферы?

– Средний уровень в КХЛ постепенно выравнивается, а результат определяет мастерство – и личное, и командное. Также многое зависит от реализации большинства, где мастерство тоже ключевой фактор.

С этой точки зрения «Динамо» существенно усилилось. Гусев и Ожиганов – это прежде всего большинство, а большинство определяет примерно 50-процентов командного результата. Пример – «Авангард» прошлого сезона, когда у пятерки Найта была лучшая в лиге реализация лишнего, что принесло Омску серию побед.

– Вы, как воспитанник «Динамо», довольны, что теперь бело-голубые – одни из фаворитов Запада?

– Не торопился бы с прогнозами. КХЛ – сложная лига, многое зависит от функционального состояния, других нюансов. В команде должен быть баланс, а все игроки должны принять свои роли.

В том же «Динамо» в прошлом сезоне были свои лидеры, никто просто так свое игровое время, в том числе в большинстве, отдавать не будет. Притирка – тонкий процесс, – сказал экс-тренер «Авангарда».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий