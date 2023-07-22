Рябыкин о Гусеве и Ожиганове в «Динамо»: «Это прежде всего большинство, а оно определяет 50-процентов командного результата»

Дмитрий Рябыкин высказался о переходах Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в московское «Динамо».

– и перешли в «Динамо». Мощные трансферы?

– Средний уровень в постепенно выравнивается, а результат определяет мастерство – и личное, и командное. Также многое зависит от реализации большинства, где мастерство тоже ключевой фактор.

С этой точки зрения «Динамо» существенно усилилось. Гусев и Ожиганов – это прежде всего большинство, а большинство определяет примерно 50-процентов командного результата. Пример – «Авангард» прошлого сезона, когда у пятерки Найта была лучшая в лиге реализация лишнего, что принесло Омску серию побед.

– Вы, как воспитанник «Динамо», довольны, что теперь бело-голубые – одни из фаворитов Запада?

– Не торопился бы с прогнозами. КХЛ – сложная лига, многое зависит от функционального состояния, других нюансов. В команде должен быть баланс, а все игроки должны принять свои роли.

В том же « » в прошлом сезоне были свои лидеры, никто просто так свое игровое время, в том числе в большинстве, отдавать не будет. Притирка – тонкий процесс, – сказал экс-тренер «Авангарда».